Chana relata su experiencia con el tratamiento oncológico: "La tarjeta que se mira es la sanitaria, no la de crédito"

CUENCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la presentación del Congreso de Personas con Cáncer que se celebrará en Cuenca el 14 de noviembre, el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Martínez Chana, ha relatado su propia experiencia con el tratamiento oncológico que comenzó a recibir el pasado mes de febrero, poniendo el foco en que en el sistema de salud de la región, "la tarjeta que se mira es la sanitaria, no la de crédito".

Martinez Chana ha hablado de su experiencia reciente como paciente y como persona que ha visto como el cáncer se llevaba a personas cercanas.

"En este último año he vivido las dos caras de la moneda de esta enfermedad, la de que te digan que no hay solución, de lo que se aprende mucho, y la que te abre las puertas y te dice que todo está por hacer".

El dirigente provincial ha dado las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, porque cuando uno es paciente oncológico "es cuando realmente te das cuenta de lo que hace en todos los ámbitos", comenzando por el administrativo, "porque cuando uno recibe el mazazo, uno no sabe a qué puertas llamar ni qué papeles tiene que hacer".

"La asociación, de una manera serena, te acompaña y te ayuda y eso no tiene precio", ha asegurado Martínez Chana.

"PARA NO TIRAR LA TOALLA"

El presidente de la Diputación también ha subrayado el apoyo psicológico de la Asociación Española contra el Cáncer, que sirve para que los pacientes no tiren la toalla ante la gravedad de la situación.

"Tengo también casos cercanos como el de una persona que pensaba que no iba a llegar y, cuatro años después, gracias al apoyo psicológico, sigue luchando".

En tercer lugar, Martínez Chana se ha referido a la labor de acompañamiento de la asociación a través del voluntariado.

"En el hospital de día, cuando veías aparecer esas batas, a mi querida Elena, es un refuerzo y un chute de optimismo y una dosis de confianza en que sí se puede".

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha alabado el trabajo "de una amiga que me ha ayudado mucho".

Se trata de la investigadora de Montalbo Marina Sánchez Calleja, "que con poco más de treinta años va por el mundo dando conferencias y demostrando que, desde un pueblo pequeño de nuestra provincia, se pueden hacer las cosas bien".

"Ella me dio una lección de las que se quedan para toda la vida, me enseñó que cuando hablamos del cáncer utilizamos siempre un lenguaje bélico y no es así, porque, al fin y al cabo, es tu propio cuerpo y hay cosas que corregir, pero tenemos que ser conscientes de que una parte de la cura va en la mente".

"AQUÍ NO SE PLANIFICA EN BASE A CIFRAS"

Martínez Chana sabe "que aún queda mucho camino, pero vamos dando pasos muy asentados", y ha querido destacar que "en Castilla-La mancha tenemos la suerte de tener un sistema sanitario que es, de lo mejorcito, si no el mejor de este país; con unos profesionales impresionantes, formados, pero con alma y sentimiento, que te acompañan y te guían".

"Somos afortunados, porque aquí la tarjeta que se mira es la sanitaria, no la de crédito" ha concluido Martínez Chana para alabar el sistema de salud público de esta región.

"Aquí no se planifica en base a cifras, sino mirando la cara a la gente y sabiendo que cada euro puede salvar vidas".

Frente a eso, ha asegurado que "comprobar que hay gente que prioriza las estadísticas y los ratios frente a la salud te pone los pelos de punta".