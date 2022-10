Chana ve "extremadamente grave" la filtración de PP sobre la operación policial en la planta reciclaje de Almonacid

La empresa que gestiona la planta avanza que los empleados que puedan estar implicados en los hechos han quedado apartados de sus funciones

CUENCA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almonacid del Marquesado (Cuenca), Álvaro Martínez Chana, ha calificado como "extremadamente grave" la filtración por parte del Partido Popular de una operación policial que la Guardia Civil está llevando a cabo en la planta de reciclaje de la localidad, en donde la semana pasada fueron detenidas cinco personas por, presuntamente, traficar con tabaco decomisado.

En rueda de prensa este miércoles, Martínez Chana ha declinado pronunciarse sobre dicha operación policial, puesto que en estos momentos está en curso, y tendrá que ser la propia Guardia Civil quien dé información oficial, al tiempo que ha verbalizado su intención de colaborar. "Mi pregunta como alcalde es cómo ha conseguido el PP una información que no ha salido de forma oficial", se ha preguntado.

"Esto ha sido un hecho grave no, sino extremadamente grave, porque utilizar datos de una operación de la Guardia Civil que no han sido dados de forma oficial puede provocar, por un lado, poner en riesgo la propia operación, y por otro, la indefensión de aquellas personas que se hayan visto involucradas en la misma", ha dicho.

Por eso, cree que esta filtración por parte de los 'populares' "también debería ser investigada", y ha calificado este acto "como una policía barriobajera, marrullera y de acoso y derribo en donde el todo vale que durante años han practicado el presidente del PP en la provincia, Benjamín Prieto, el presidente del grupo 'popular' en Diputación, Cayetano Solana".

"Por suerte, sé que la inmensa mayoría del partido no comparte esta forma de hacer política", ha asegurado Martínez Chana, quien ha añadido que "el fin no justifica los medios" y, en tono irónico, ha señalado que si un día cae un meteorito en Almonacid del Marquesado, "como alcalde que soy, también tendré yo la culpa de eso porque no he estado vigilando porque obviamente los alcaldes tenemos que estar pendiente de todo lo que pasa dentro de las empresas, dentro de las casas de nuestros pueblos y somos siempre los responsables de todo lo que pase".

En contra, el regidor almonacideño ha asegurado que a él "nunca, jamás" se le ocurriría culpar a un alcalde de algo que haya pasado en su pueblo. Lo ha ejemplificado con la reciente noticia de que más de un millar de ovejas de una explotación ganadera de Villaescusa de Haro ha tenido que ser sacrificada tras detectarse un foco de viruela ovina, localidad cuyo alcalde es Solana.

"Jamás se me ocurriría acusar al alcalde y presidente del Grupo 'popular' en Diputación de cómo no ha estado vigilante y se le ha colado la viruela ovina que va a acarrear que sacrifiquen a miles de cabezas de ganando y ponga en riesgo otras tantas en la provincia", ha aseverado Martínez Chana, a quien no se le ocurría, según ha declarado, "ni echarle la culpa ni decirle que no ha estado vigilante de que eso haya pasado", todo ello porque él "no es igual que el PP".

Por último, ha asegurado que "esta forma de hacer política del PP ya fue desterrada hace más de tres años por los ciudadanos de la provincia", al tiempo que se ha mostrado confiado en que siga "desterrada por muchos años más" porque "ni la provincia ni sus ciudadanos se lo merecen".

COMUNICADO DE LA PLANTA DE RESIDUOS

Además, este martes la empresa que gestiona la planta de reciclaje de Almonacid del Marquesado emitía un comunicado en la que informaba de que han abierto una investigación interna para aclarar los hechos denunciados y anunciaba que "tomará todas las medidas que correspondan, si es necesario". "Temporalmente, y mientras dure esta investigación, los empleados de la planta que puedan estar implicados en los hechos han quedado apartados de sus funciones".

Asimismo, dejaban claro que la dirección de la planta ha colaborado con las autoridades policiales "desde el primer minuto y lo seguirá haciendo en todo momento hasta esclarecer totalmente los hechos denunciados".

Los responsables de la gestión de la planta conocieron los hechos denunciados, por primera vez, "cuando se produjeron las detenciones la pasada semana". "Nunca antes habían tenido ningún indicio de anormalidad en el tratamiento de este tabaco decomisado y siempre habían establecido el seguimiento estricto que establece la ley para estos casos".

Por este motivo, la dirección de la instalación "revisará exhaustivamente y perfeccionará sus protocolos de actuación para que este tipo de casos no puedan darse de ningún modo en sus instalaciones".

Además, el comunicado concluía con que el Parque Medioambiental de Almonacid del Marquesado "está abierto en todo momento a todas las instituciones y personas que deseen conocer sus instalaciones y su funcionamiento".

Y es que, toda esta información salió a la luz cuando el pasado sábado 1 de octubre el PP mandaba una nota de prensa desvelando esta operación policial que se saldó con cinco detenidos y pedía tanto a la Junta como a la Diputación "abandonar el oscurantismo que siempre ha rodeado esta planta".