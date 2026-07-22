La CHT finaliza la restauración fluvial del río Alberche a su paso por la provincia de Toledo - CHT

TOLEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yáñez, y las autoridades locales han visitado las actuaciones de restauración fluvial desarrolladas en el tramo del río Alberche a su paso por la provincia de Toledo finalizadas recientemente.

La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión superior a los 1,7 millones de euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de mejorar el estado de las masas de agua en aproximadamente 6 kilómetros de cauce, incluyendo la mejora de la vegetación de ribera en unas 84 hectáreas de superficie, ha informado la CHT en nota de prensa.

El río Alberche a su paso por la provincia de Toledo atraviesa 14 términos municipales con unos 61 kilómetros de cauce y conforma cuatro masas de agua superficial. Tras analizar la CHT los antecedentes históricos y la situación actual del río se definieron una serie de actuaciones de restauración fluvial en los términos municipales de Santa Cruz del Retamar, Escalona, Nombela y Hormigos, incluyéndose también una parte del límite municipal de Villa del Prado perteneciente a la Comunidad de Madrid.

El proyecto se estructuró en 8 zonas de actuación formadas por 19 parcelas catastrales de titularidad pública. Las actuaciones han consistido fundamentalmente en trabajos dirigidos a la conservación del bosque de ribera en dominio público hidráulico, a la mejora de las condiciones morfológicas del tramo fluvial, a la reducción de la contaminación en la zona, a la adecuación del uso público y a la divulgación ambiental de las labores realizadas.

La afección por ocupación del dominio público hidráulico, a través de diferentes actividades, ha puesto en riesgo el correcto funcionamiento del ecosistema fluvial, con especial incidencia en el corredor ribereño, repercutiendo en las comunidades vegetales que conforman el bosque de ribera que se han visto mermadas a lo largo de los años.

Por este motivo, adquieren especial relevancia los aspectos hidromorfológicos en las labores de restauración fluvial, habiéndose logrado objetivos específicos como la recuperación de la estructura de la zona ribereña mediante plantaciones de especies autóctonas que conllevan una mejora de la continuidad longitudinal a lo largo el corredor ribereño y de la continuidad transversal del eje perpendicular al cauce, obteniéndose una mayor conectividad ecológica.

El presupuesto total de ejecución material de las actuaciones asciende a 1.739.565,87 euro, de los cuales más de un millón se han destinado a la reforestación y restauración medioambiental mediante la preparación del terreno, la plantación de especies autóctonas de ribera, la estabilización de márgenes y la adecuación de itinerarios y caminos.

Para garantizar el mantenimiento de la reforestación se destinarán 285.000 euro al riego, la reposición y de marras y protectores, así como 50.000 euro a su seguimiento ambiental.

El proyecto de restauración fluvial de este tramo del río Alberche también presentaba como uno de sus objetivos adyacentes lograr la compatibilidad del uso público con la protección del ecosistema fluvial, para lo cual se ha contado con la colaboración de las distintas administraciones implicadas.