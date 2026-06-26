Ciudad Real acoge este sábado el Open Internacional de MMA que reunirá a cerca de 300 competidores de varios países

Presentación del Open Internacional de MMA de Ciudad Real. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ciudad Real ha acogido la presentación del Open Internacional de MMA, una competición que se celebrará este sábado, 27 de junio, en el Pabellón Municipal Puerta de Santa María de Ciudad Real, a partir de las 11.00 horas, y que reunirá a cerca de 300 competidores procedentes de Bosnia, Portugal, Italia, Andorra, Francia, Rumanía y España.

El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta quinta de la Diputación y responsable del Área de Deportes, Patricia Saldaña, y del presidente de la Asociación Española de MMA (AEMMA) y vicepresidente de la Federación Mundial de MMA, el Maestro Chinto Mordillo, quienes han presentado una cita deportiva con la que colabora la institución provincial, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Saldaña ha reiterado el compromiso de la Diputación con el deporte en todas sus modalidades, desde el deporte base hasta competiciones de carácter internacional como este Open, que contribuyen a proyectar la imagen de la provincia y consolidan a Ciudad Real como referente para la celebración de grandes eventos deportivos.

En este sentido, ha señalado que iniciativas de estas características trascienden el ámbito estrictamente deportivo y generan un importante retorno para la provincia al atraer a deportistas, familiares, técnicos y acompañantes que durante el fin de semana utilizarán los establecimientos hoteleros, la hostelería, el comercio y el resto de servicios locales y provinciales.

"Nos consolidamos como una provincia deportiva y demostramos que contamos con instalaciones capaces de albergar eventos de primer nivel", ha afirmado Saldaña, quien ha incidido en que el deporte constituye también un importante instrumento de promoción turística y de dinamización económica.

Por su parte, el maestro Chinto Mordillo ha agradecido expresamente el respaldo de la Diputación de Ciudad Real y del Ayuntamiento de la capital, asegurando que ese apoyo institucional ha sido determinante para elegir Ciudad Real como sede de esta competición internacional.

El presidente de AEMMA ha explicado que el campeonato reunirá a equipos procedentes de siete países, además de representantes de prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, desde Canarias y Baleares hasta Galicia, País Vasco, Andalucía, Cataluña y Madrid.

Ha avanzado que la competición contará con alrededor de 300 deportistas, se desarrollará en tres áreas de combate y ofrecerá cerca de 400 enfrentamientos a lo largo de una intensa jornada que comenzará a las ocho de la mañana y concluirá en torno a las nueve y media de la noche.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo de la organización es acercar al público la auténtica esencia de las Artes Marciales Mixtas, alejándolas de los estereotipos asociados a este deporte.

Ha defendido que las MMA constituyen una disciplina deportiva y un arte marcial con reglamentos adaptados a todas las edades, en el que participan niños, jóvenes y adultos, y cuyo desarrollo persigue su reconocimiento oficial como modalidad deportiva en España y, en un futuro, su integración en el movimiento olímpico.

Durante la presentación también se ha puesto de relieve el prestigio internacional que ha alcanzado la Asociación Española de MMA, vinculada a algunos de los principales referentes mundiales de este deporte, y la presencia en el Open de destacados deportistas, árbitros y responsables internacionales de la Federación Mundial.

Con la celebración de este campeonato, la Diputación de Ciudad Real reafirma, según Saldaña, su apuesta por la organización y el respaldo a eventos deportivos de proyección internacional que, además de fomentar la práctica deportiva, contribuyen a promocionar la provincia y a generar actividad económica y turística.