Ciudad Real afronta nuevas inversiones en la mejora de la vía pública y en renovación de redes de abastecimiento de agua

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CIUDAD REAL 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real va a acometer una nueva inversión destinada a la renovación de la red de abastecimiento de agua potable. En este caso en la calle Eras del Cerrillo, para lo que la Junta de Gobierno Local ha adjudicado este lunes el proyecto a la empresa Aquona, con un importe de 144.987 euros más IVA, por el que se implantarán 587 metros de nueva tubería.

En este mismo sentido, según informa el Consistorio, se ha aprobado el nombramiento del coordinador del plan de seguridad y salud --paso previo al inicio de las obras-- para la ejecución del proyecto de renovación de la red en la calle Pozo Concejo, por el que se instalarán 436 metros de nueva tubería.

Entre los asuntos tramitados por la Junta de Gobierno destaca también la adjudicación del proyecto correspondiente al Plan provincial de obras que supondrá la renovación del firme en 24 calles de la ciudad. Cuenta con un presupuesto de 667.000 euros y se ha adjudicado a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos.

Entre las vías a mejorar se encuentran la calle Alarcos, Avenida de la Mancha, Diego de Almagro, Elisa Cendrero, Jacinto, Pozo Dulce o Rosa. Las obras podrían comenzar a finales del mes de septiembre.

En cuanto a proyectos destinados a las pedanías, se ha aprobado el expediente de contratación para la mejora y remodelación de la pista polideportiva de la pedanía de Valverde, con un valor estimado de 58.000 euros más IVA.

Supondrá la retirada del vallado metálico actual, el derribo del muro para la ejecución de una nueva pista de hormigón más amplia y un nuevo cerramiento perimetral más seguro.

De igual forma se ha aprobado el nombramiento del coordinador de seguridad y salud para la obra de instalación del depósito del campo de césped de Las Casas.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado la licencia de obras para la construcción de once nuevas viviendas en la Plaza Mayor.

PRIMER FIN DE SEMANA DE FERIA

En su comparecencia, el portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, ha valorado satisfactoriamente el primer fin de semana de Feria, en el que "ha habido mucha gente en las calles" y no ha registrado ninguna incidencia de gravedad.

Arroyo ha destacado la "gran respuesta de los vecinos" a las diferentes actividades del programa festivo con especial mención a los conciertos celebrados, con entradas agotadas.

Además, ha querido hacer mención también al crecimiento que está teniendo la Feria de día, "que está asentándose y que creemos es una apuesta segura porque es lo que demandan los vecinos".