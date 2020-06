Ciudad Real no tendrá elección de Dulcinea y Damas en 2020

CIUDAD REAL, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real no tendrá elección de Dulcinea y Damas 2020, según ha anunciado este martes la concejal de Festejos, Eva María Masías, que ha explicado que este año no se hará convocatoria para este fin, ya que los actos públicos y aquellos en los que tiene más relevancia la representación de estas figuras que representan a las mujeres de la ciudad no se van a llevar a cabo por las circunstancias provocadas por el COVID-19.

La concejal, en una rueda de prensa telemática en la que ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación de Dulcineas y Damas, Carmen Palmero y por la actual Dulcinea, Fátima de la Flor, ha precisado que desde el Ayuntamiento entendieron que tanto para la Dulcinea y Damas salientes como para las entrantes "sería un año muy amargo ya que no han podido disfrutar de todo este tiempo y no queremos privarle de este disfrute y alegría con la que desarrollan su cargo". Por tanto, se prorrogará su nombramiento hasta una nueva convocatoria en mayo de 2021, ha añadido.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Dulcineas y Damas ha expresado su pesar por la situación y ha explicado que apoyaron "totalmente" la decisión del Ayuntamiento cuando se lo comunicó la concejal, ya que sería "una pena" para la actual Dulcinea y sus cuatro damas ya que desde Carnaval prácticamente no han participado en nada y también lo sería para las que entraran que lo comenzarían de esta misma manera.

También ha hablado sobre los premios que otorga esta asociación y que se celebran en el mes de junio. En este sentido, su presidenta ha manifestado que "están en el aire" hasta que no se salga de la desescalada. "No sabemos si podremos celebrarlos en el otoño o directamente se dejarán para el año que viene". Un asunto que Carmen Palmero ha explicado que se tendrá que ver con la Concejalía de Festejos.

La Dulcinea 2019 ha calificado el año de "triste y complicado" tanto para ella como para sus cuatro damas. Según ha dicho, tenían la esperanza de que la situación fuera más corta pero "no ha podido ser y hay que adaptarse a las circunstancias". Ha mostrado su alegría de poder prorrogar la duración de su nombramiento con la esperanza de que en el tiempo que resta "poder aportar lo que no se ha podido antes para ayudar a la ciudad". "Es un honor seguir ostentando el cargo", ha añadido.

PANDORGA

Finalmente, la edil de Festejos, a preguntas de los medios, ha explicado la "incertidumbre" y lo "precipitado" de abordar cómo será finalmente la celebración de la Pandorga el próximo 31 de julio, tras la suspensión por parte del Ayuntamiento de los actos que supongan una gran concentración de personas.

Ha expresado su esperanza de que se pueda realizar alguna actividad en este sentido pero siempre "muy atentos a las recomendaciones sanitarias de seguridad". Ha adelantado, sin embargo, que tienen muchas cosas pensadas, pero que habrá que ir viendo el día a día para ver si pueden sacarlas "del cajón".