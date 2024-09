Ciudadanos reitera críticas al cambio de ubicación del Museo de la Caza y la Naturaleza en Ciudad Real tras Fercatur

CIUDAD REAL, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Ciudadanos y concejala del Ayuntamiento, Eva María Masías, ha reiterado sus críticas al cambio de ubicación del Museo de la Caza y la Naturaleza en Ciudad Real, acusando al Gobierno municipal encabezado por Francisco Cañizares de carecer "de un modelo de ciudad".

Así se ha manifestado la que fuese alcaldesa de la capital ciudadrealeña, manifestando su incomprensión ante "la decisión del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, de tumbar un proyecto perfectamente viable y que supondría mejorar el centro de la ciudad y su red museística".

"Tampoco sabemos por qué quieren dejar abandonado un proyecto que en el pasado era completamente factible, lo que nos lleva a preguntarnos de si se trata de una decisión meramente política", ha añadido Masías, criticando la decisión del gobierno provincial por el cambio de ubicación del museo al antiguo parque de bomberos, el cual ya contaba con un proyecto urbanístico cerrado en la zona del parque de bomberos y que acercaba la Universidad de Castilla-La Mancha a la ciudad, como parte del Plan de Modernización 2025, según ha informado Ciudadanos por nota de prensa.

La líder de Ciudadanos en Ciudad Real señala que, de existir algún informe por parte de los técnicos del Ayuntamiento o de la Diputación que descarte este proyecto por algún tipo de incompatibilidad estructural, urbanística o de cualquier otra índole, lo desconocen.

"El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento no alberga ningún tipo de estrategia de ciudad, ya que se trata de algo que propusieron ellos cuando estaban en la oposición mediante moción. Por eso, no entendemos por qué ahora este proyecto parece no ser factible, ni por qué no se están tomando las diligencias pertinentes para frenar la decisión de la Diputación", ha declarado en este sentido.

La edil ha recordado que el pasado 15 de febrero de 2022, el alcalde, Francisco Cañizares, presentaba, como portavoz del PP, una moción al Pleno del Ayuntamiento, que ahora preside, para destinar el edificio de la antigua Delegación de Sanidad en la calle Postas a Museo de la Caza, una moción que condujo a la cesión por parte de la Junta del edificio, con el compromiso de la Diputación de Ciudad Real para realizar las obras de rehabilitación y adaptación.