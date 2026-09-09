Consuegra recibirá 1,2 millones para restaurar sus molinos e iluminación y Escalona 200.000 para reconstruir su castillo

Molinos de Consuegra - AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA

TOLEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una ayuda de 200.000 euros para las obras de reconstrucción del castillo de Escalona y de 1,2 millones de euros para la restauración de los molinos de Consuegra y para su iluminación, ambos municipios en la provincia de Toledo.

Tal y como ha recordado este miércoles en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, en el castillo de Escalona se produjo un derrumbe el pasado mes de marzo que tuvo daños materiales.

Tras ese suceso, los técnicos de patrimonio se desplazaron a la localidad para evaluar la parte derrumbada y analizar también el estado del resto del edificio.

Esta ayuda va a permitir colaborar en la reconstrucción del área afectada y avanzar en la conservación de una fortaleza que adquirió el Ayuntamiento de Escalona en el año 2024.

CONSUEGRA

La ayuda de 194.000 euros destinados a la restauración de los molinos de Consuegra se aprobará para paliar los "importantes daños" del inmueble a finales de enero como consecuencia de un temporal de viento que llegó a tener rachas de 90 kilómetros hora.

Los molinos afectados fueron seis. Dos de ellos "sufrieron daños muy importantes en sus aspas, y otros cuatro tuvieron importantes desperfectos también en las cubiertas y los ejes".

Esos desperfectos obligaron a limitar temporalmente el acceso al cerro Calderico, que es donde se encuentran los molinos, y afectaron al desarrollo normal de las actividades turísticas que desarrolla este municipio de la provincia de Toledo.

Los molinos de Consuegra están declarados Bien de Interés Cultural "y forman parte de una de las imágenes más reconocibles de Castilla-La Mancha dentro y fuera de nuestra región", ha afirmado Padilla.

Además, se ha aprobado una inversión de un millón de euros para renovar la iluminación ornamental del castillo y los molinos de Consuegra, "un compromiso que adquirió el presidente Emiliano García-Page con el municipio".

La inversión se desarrollará entre el año 2026 y el 2027, y sustituirá el sistema actual de iluminación por tecnología led de alta eficiencia, incorporando la gestión inteligente de la iluminación. Se instalarán 187 proyectores, 92 en el castillo y otros 95 en las fachadas de los 12 molinos, además de 49 balizas en todo el recorrido.

Consuegra recibió el año pasado más de 15.000 visitas al mes, ha afirmado Padilla, que ha señalado que con una actuación de este tipo "se puede mejorar aún más la presentación nocturna de este conjunto".