Cooperativas prevé una cosecha de pistacho un 27% inferior a la del año pasado en Castilla-La Mancha

Archivo - Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha prevé una cosecha histórica de 8.900 toneladas de pistacho esta campaña. - COOPERATIVAS - Archivo

CIUDAD REAL, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Sectorial del Pistacho de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha estimado una producción regional de 8.054 toneladas de pistacho para la campaña 2026, lo que supone un descenso del 27% respecto a las cerca de 11.000 toneladas estimadas en la campaña anterior.

La previsión fue analizada ayer durante la reunión de la Comisión Sectorial del Pistacho, en la que se puso de manifiesto que la entrada en producción de 7.765 nuevas hectáreas no ha sido suficiente para compensar el efecto de la vecería, especialmente acusado en la variedad Kerman, tras la excelente cosecha registrada el pasado año, según ha informado Cooperativas en nota de prensa.

A esta circunstancia se han sumado los daños ocasionados por las heladas de finales del mes de marzo, que afectaron principalmente a explotaciones de las provincias de Ciudad Real y Albacete, con especial incidencia en la variedad Larnaka.

Según ha explicado el portavoz de la Comisión Sectorial del Pistacho, Ignacio Lobato, el cultivo presenta este año un adelanto de entre una y dos semanas en su ciclo vegetativo, por lo que todo apunta a que la recolección también se adelantará respecto a campañas anteriores.

En cuanto al estado sanitario del cultivo, Lobato ha destacado que la situación es "muy favorable", ya que hasta el momento no se han detectado problemas fitosanitarios de importancia que puedan comprometer la producción.

Asimismo, las condiciones meteorológicas han favorecido el correcto desarrollo del pistacho, salvo daños puntuales por pedrisco en algunas zonas, lo que permite prever una cosecha de elevada calidad.

Uno de los aspectos más destacados de esta campaña es la gran variabilidad productiva entre parcelas, incluso entre plantaciones del mismo año. Esta circunstancia, analizada por la Comisión Sectorial, confirma la influencia que ejercen factores como la variedad, las condiciones edafoclimáticas, el manejo agronómico y la propia alternancia productiva del cultivo.

La superficie de pistacho plantada en Castilla-La Mancha alcanzó en 2025 las 68.311 hectáreas, de las que 24.164 hectáreas ya se encuentran en producción. De ellas, 17.848 hectáreas corresponden a cultivo de secano y 6.316 hectáreas a regadío.

Este incremento supone un crecimiento del 47% de la superficie productiva respecto al año anterior, cuando se estimaban 16.399 hectáreas en producción, lo que pone de manifiesto la continua expansión de este cultivo en la región.

Ignacio Lobato estima que entre el 40% de la producción regional corresponde a pistacho ecológico, situando a Castilla-La Mancha como la principal región productora de pistacho ecológico de España, convirtiéndose en un referente a nivel mundial.

Este liderazgo responde tanto al creciente interés de los consumidores por este producto como al compromiso de los agricultores castellanomanchegos con sistemas de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

A pesar de esperar una campaña más corta en volumen, la Comisión Sectorial considera que la elevada calidad prevista de la cosecha y el previsible descenso en más de un 40% en la cosecha de Estados Unidos e Irán "según datos de la INC" permitirán seguir consolidando el posicionamiento del pistacho de Castilla-La Mancha como un producto de referencia en los mercados nacionales e internacionales.