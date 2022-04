CSIF arranca en Toledo un año de protestas para forzar al Gobierno C-LM a mejorar las condiciones laborales en la región

TOLEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Nos sobran los motivos', más de 300 delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se han concentrado ante el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del Gobierno regional, para forzar al Gobierno regional a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la región. Esta ha sido la primera de una serie de concentraciones y manifestaciones que la organización amenaza con extender por toda la comunidad durante un año, en caso de que el Ejecutivo no se avenga a dialogar.

"Nos hemos concentrado aquí para decirle a Emiliano García-Page y a su Gobierno que los empleados públicos estamos maltratados y abandonados y que el mundo de la empresa privada está pasando muchas privaciones. Page lleva gobernado casi siete años y seguimos con parecidos recortes. De ahí uno de los lemas de la concentración de hoy, 'Los recortes. Cospedal los crea y Page los mantiene'", ha explicado el presidente regional de CSIF, Julio Retamosa, en declaraciones a los medios.

Otra de las quejas de CSIF es que el actual Gobierne no negocia. "Queremos que gobierne para todos, que no sea un gobierno sectario. Se ha negado a recibirnos hoy para empezar a hablar de nuestros problemas, pese haberle tratado con exquisita cortesía institucional".

Y es que, la tabla de reivindicaciones de CSIF recoge la necesidad de reforzar la función publica, de combatir el empleo precario, la temporalidad y la altísima y escandalosa siniestralidad. "Queremos recuperar nuestros derechos como la Carrera Profesional, en el caso de los sanitarios, y que trace un plan para recuperar el 22 por ciento de salario que hemos perdido desde 2010, cuando Zapatero nos recortó un 5%. Lejos de recuperarse se ha disparado con la inflación" hasta llegar perder una quinta parte, según ha denunciado.

En este punto, ha vuelto a criticar que desde que el PSOE está en Fuensalida, "ha concedido más de 46,5 millones de euros del dinero de todos los a CCOO, UGT, y Cecam, ha incrementado su Administración, duplicando sus altos cargos, que ya son 137 y suponen más de nueve millones de euros cada año, además de contar con más de un centenar de asesores que cobran entre 50.000y 68.000 euros al año".

PROTESTAS EN TODA LA REGIÓN

"El Gobierno no nos hace caso y vamos a seguir movilizándonos en todas las provincias de Castilla-La Mancha y e incluso las grandes poblaciones de la región. Esto no va a parar. Las protestas ya no serán de delegados, sino de trabajadores, para que el Ejecutivo regional trabaje para que las condiciones laborales de todos los trabajadores, tanto de la empresa pública como de la privada, sean mejores y para que los ciudadanos de la comunidad tengan la mejor calidad de vida", ha amenazado el responsable regional de CSIF.

En este punto, Retamosa ha extendido el blanco de sus críticas para incluir a los partidos de la oposición, pues considera que "ninguno se ha preocupado por los trabajadores". "Cuando hemos conocido el gobierno que tiene el PP en la sombra nos ha dado también miedo. Es una lástima que no haya oposición en Castilla-La Mancha, esto se ha convertido en un gobierno de rodillo. Tenemos una comunidad que está subvencionada por todos los lados. Aquí se ha impuesto la ley del silencio", ha condenado.

El responsable regional de CSIF ha terminado lamentado que al Ejecutivo castellanomanchego no le preocupen los 126.000 empleados públicos que haya en la comunidad, aunque ha precisado que las Elecciones Autonómicas se van acercando, "y van a coincidir con las nuestras".

"No somos un sindicato, nuestra seña de identidad y nuestra mayor virtud es que somos independientes. No estamos para derribar a ningún gobierno ni para poner a otro, que nadie se confunda", ha finalizado.