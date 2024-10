Cuerva (CIDE) considera necesario que haya certidumbre en España para poder fortalecer el sistema energético del país

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presiente de CIDE, Gerrado Cuerva, ha afirmado este jueves que España necesita certidumbre y presentarse en los mercados de forma "atractiva y robusta" con el fin de fortalecer el sistema energético del país. "Solo con una inversión ágil, rentable y razonablemente garantizada nuestro sistema energético podrá modernizarse como España y Europa desea".

Así se ha pronunciado Cuerva en el discurso que ha ofrecido en la inauguración del Congreso Anual de CIDE, asociación que engloba a 190 pequeñas y medianas distribuidoras de energía eléctrica, y al que ha acudido también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de Cecam, Ángel Nicolás; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Es en este marco en el que el también presente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha lamentado la incertidumbre que hay en el país, para señalar que es una de las causas por la que la inversión se "está estancando" en España. "Lo ha hecho ya en la inversión extranjera y se empieza a detectar también e la interna".

"Nuestras empresas necesitan estabilidad para poder desempeñar su trabajo", ha sostenido Gerado Cuerva, momento en el cual ha defendido que España necesita certidumbre para fortalecer su sistema energético, ya que "todos los países van en la misma dirección y el capital irá donde sea mejor retribuido y haya una mayor certidumbre".

Durante su alocución, Cuerva ha sostenido que España no podrá alcanzar sus retos en descarbonización sin la participación de las pymes, algo que ha extendido al reto que supone en este sentido la España vaciada. "Me gustaría que fuéramos conscientes de hasta que punto somos protagonistas del futuro de nuestro sector en los territorios en los que estamos implantados", ha añadido.

Así, ha manifestado que España afronta dos desafíos en la distribución de energía eléctrica como son la electrificación del consumo y la inversión en redes, por lo que ha considerado que, en ambos casos, el protagonismo del sector que representa es "determinante".

Para afrontarlos, Cuerva ha considerado que lo primero que hay que hacer es ponerle las cosas fáciles al consumidor anticipándose para que cuando necesite potencia esté a su disposición y ofreciéndole soluciones viables mediante incentivos para cambiar de coche o de caldera.

A ello ha añadido que hay que llevar a cabo una mejora de las redes de electrificación. "La gran revolución de los próximos años no será tanto actuar en la red de electrificación española, que también, sino en los cientos de miles de capilares que llegan al consumidor y para ello hay que trabajar en conjunto administraciones, empresas, agentes y consumidores en busca del máximo aprovechamiento de la red y por un suministro estable".

DESVENTAJAS Y VENTAJAS EN TOLEDO

De su lado, el alcalde de Toledo ha destacado el compromiso de CIDE con la despoblación indicado que la ciudad no tiene un problema de despoblación en su término municipal pero sí en su Casco Histórico por las "desventajas" que ofrece.

Entre ellas, ha indicado, la del uso de las nuevas tecnologías para reducir el consumo de la factura de la luz. Razón por la cual el Ayuntamiento trabaja en equilibrar esa balanza entre ventajas e incovenientes aprovechando las nuevas tecnologías.

Es en este momento en el que ha vuelto a incidir en el hecho de que Toledo sea la única Ciudad Patrimonio de la Humanidad que ha llevado a cabo una comunidad energética que llega ya a 120 participantes para aprovechar placas solares fuera del Casco Histórico para reducir la factura de la luz.

"Y es que en el Casco Histórico no se pueden poner placas solares en las viviendas y es una de sus desventajas. Pero a partir de ahora, gracias a esa comunidad energética, cientos y dentro de poco miles de toledanos podrán beneficiarse de la placas solares que el Ayuntamiento pondrá en cubiertas fuera del Casco", ha subrayado.

C-LM, DE "COMÚN ACUERDO"

El presidente de Cecam ha puesto en valor que en Castilla-La Mancha pasa algo que ocurre "en muy pocas comunidades de España" ya que los agentes sociales son capaces de ponerse de acuerdo. "Hacemos las cosas de común acuerdo y, si no, no las hacemos", ha añadido.

Ha lamentado que desde sindicatos como CCOO, a nivel nacional, se inste al Gobierno a reducir la jornada laboral sin consenso con la patronal para afirmar que en Castilla-La Mancha eso no pasaría: "Nos sentaríamos a hablar y cuando llegaramos a un acuerdo se lo transmitiríamos al Gobierno".

"Debería ser la tónica general del país y no lo es, y la cosa nos va un poco mejor porque estamos trabajando de manera conjunta sindicatos, empresarios y Gobierno", ha manifestado, para afear que el Gobierno quiera "imponer" la negociación colectiva --"de la que no tiene ni idea"-- como "un chantaje".

Tras indicar que algo así sería "impensable" en Castilla-La Mancha, ha defendido que en "esta tierra" los agentes sociales intentan que la cosa vaya mejor desde el conocimiento y de manera conjunta. "Se basa en la confianza que nos tenemos, que es fundamental, pero en el Gobierno --central-- no la hay ni siquiera entre ellos y yo me fío de mi presidente y de mi alcalde, y por eso van rulando cosas".

DÍA MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha, en el Día Mundial del Cambio Climático, --tras señalar como una "buena noticia" el acuerdo entre España y Portugal sobre caudales mínimos en el Tajo y el Guadiana--, ha afirmado que este "no es un problema ya ni siquiera moral", por lo que ha abogado por tratar el entorno "no como una herencia de nuestros padres, sino como un préstamo de nuestros hijos" y por convivir en un mundo "que no tenemos que destrozar" para seguir usando el planeta.

Ha subrayado así que ha ido creciendo una "inmensa economía" en torno al cambio climático con "miles y miles" de puestos de trabajo vinculados a la transición ambiental y a la nueva economía que se abre en torno a las nuevas fuentes de energía, donde España puede encontrarse, a la vuelta de diez años, siendo soberana energéticamente.

"Que un país que ha necesitado la energía de fuera pueda ser autónomo e independiente para revertir en nuestro sistema productivo y económico, es probablemente una oportunidad que no podemos dejar de aprovechar", ha dicho, para agregar que "si en España se está planteando una electrificación absoluta, alguien tiene que caer en la cuenta de que para eso es necesario que el país se plantee un gran salto en las infraestructuras eléctricas de manera decidida y urgente".

Todo ello, ha añadido el presidente regional, porque de lo contrario sería imposible cumplir ese objetivo y debido a que "empieza a ser absurdo que estemos generando tanta energía renovable, en esta región prácticamente somos ya todo energía renovable, al mismo tiempo no podamos ni siquiera volcarla. Es algo que hay que arreglar", ha zanjado.