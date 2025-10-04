David Uclés recalará en Toledo el 30 de octubre con su 'Península de las casas vacías' en el marco del CiBRA

El escritor David Uclés posa en el photocall de la primera edición de los Premios Zenda, en foto de archivo. - A.PÉREZ MECA-EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jienense David Uclés, (Úbeda, 1990) va a participar en la XVII edición del Festival del Cine y la Palabra, CiBRA, donde va a presentar 'La Península de las casas vacías'. Será el jueves, 30 de octubre, a partir de las 19.00 horas en el toledano Museo Sefardí, tal y como informa el propio museo.

Con esta tercera novela, Uclés hace un repaso de la Guerra Civil española desde el realismo mágico. Así, entrelazando lo poético y lo grotesco, relata la descomposición de una familia andaluza como espejo del país entero.

En su palmarés, esta novela cuenta con el Premio Cálamo Libro del Año 2024, el Premio Andalucía de la Crítica y el recién estrenado Dulce Chacón de Narrativa Española. También ha sido finalista y candidato español al Premio de Literatura de la Unión Europea y en la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

En cuanto al CiBRA, que se celebrará del lunes 27 de octubre al sábado 8 de noviembre, ha dado a conocer recientemente su cartel, que apuesta por el cuidado del Medio Ambiente, poniendo el foco en el río Tajo.

Durante más de 10 días, esta cita cultura que transcurre entre Toledo y La Puebla de Montalbán fusionará el lenguaje visual con el escrito con una programación que incluye proyecciones de largometrajes, presentaciones de libros, mesas redondas, talleres educativos y actividades para públicos de todas las edades.