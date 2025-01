Denunciantes de exalcalde de Fontanar niegan motivación política y afirman que vieron "irregularidades" contables

GUADALAJARA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha arrancado en la Audiencia Provincial de Guadalajara el juicio que ha sentado en el banquillo de las acusados al ya exalcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, por malversación de dinero público y prevaricación, y a otras cuatro personas, M.A.J.B., A.M.C.C., M.C.J. y A.V.R.

Una vista en la que el Ministerio Fiscal pedía inicialmente en sus conclusiones provisionales para el antiguo alcalde, una pena de 10 años de cárcel mientras que el resto de los acusados, entre los que se encuentra el director del Centro de Formación y Vivero de Empresas, A.V.R.; la secretaria interventora del Ayuntamiento, A.M.C.C.; M.A.J.B., madre del jefe de Protección Civil; o su hijo y responsable de Protección Civil, M.C.J., entre 2 años y medio y cinco años de prisión.

Peticiones de pena que previsiblemente se verán modificadas a petición de la Fiscalía y en base a la reforma del Código Penal que afecta al concurso de los delitos de malversación y administración desleal, que venían recogidos en el escrito del Ministerio Fiscal.

Un juicio que surge a raíz de la denuncia de varias trabajadoras del Ayuntamiento ante la sospecha de que el alcalde y varias personas más se pudieran estar quedando dinero del Consistorio, bien de los ingresos en metálico por conceptos como las fiestas, comidas o piscina, que o bien se quedaba el alcalde o repartía con otros en connivencia de la secretaria interventor; o por gastos que pasaba presentando facturas de que no eran reales y simulando cursos de formación que no llegaron a impartirse, uno de herrería y otro de albañilería, falsificando la firma de alumnos asistentes y cobrando por ello la subvención de la Diputación.

Un juicio en el que la primera en declarar ha sido una de las dos denunciantes, Marta R., administrativa y funcionaria del Ayuntamiento desde 2004, quien, junto con Eva C., presentaban en 2019 documentación para avalar su denuncia, al tener "claro" que tenían que hacerlo porque "no había otra manera de "parar la situación", según ha declarado la propia Marta R.

Así, tanto Marta como Eva han negado en su declaración que detrás de su denuncia hubiera algún tipo de motivación política. "En absoluto. Lo niego totalmente", ha apuntado Marta, declaraciones apostillada posteriormente también por Eva C., quien ha remarcado que vieron que había "una serie de Irregularidades el el tema contable" y decidieron que tenían que denunciar.

Afirmaciones realizadas a preguntas del Ministerio Fiscal teniendo en cuenta que la Defensa basa esta denuncia precisamente en razones políticas, recordándose este martes en la vista que Marta fue la número 7 en la lista de Unidas por Cabanillas. "Se me intenta vincular como que es cuestión política y yo he tenido alcaldes de todo tipo. La anterior alcaldesa --en Fontanar-- era del PP. Nada más lejos de pensar eso", ni tampoco ningún interés en que fuera otra persona, en este caso, Erica (PSOE). "Me hubiera dado igual".

Y a preguntas sobre si por la fecha en la que decidió presentar la denuncia pudo influir el resultado de las elecciones, también lo ha negado, asegurando que lo hicieron coincidiendo con un día que no tenían trabajo en el Ayuntamiento.

Según Marta, llegó un momento en el que decidió que "viendo lo que estaba viendo, no podía callar porque sería como ser cómplice" de lo que estaba pasando y no quería seguir observando sin hacer nada que el dinero que se recaudaba en el Ayuntamiento no coincidía con lo que entraba en la cuenta.

Según Marta, a raíz de observar esto, por su propia decisión se empezó a realizar una contabilidad paralela escondida para conocer lo que en realidad se estaba recaudando porque ya "sospechaba" que el dinero recaudado a los vecinos por el pago de fiestas, polideportivo o campamentos de verano, no coincidía con lo que entraba en el banco, con diferencias en momentos concretos de más de 5.000 euros. "Nuestra única manera de controlar era apuntándolo en un papel", ha declarado.

Así, según ha remarcado Marta en su declaración, el alcalde hacía determinados pagos con su dinero que luego se indexaba al Ayuntamiento y "continuamente traía facturas firmadas por él, de su puño y letra" donde ponía: "endosar a Víctor", algo que a su juicio no tenía necesidad porque el Consistorio tenía cuenta.

"Yo no veía motivo para tanto endoso en conceptos de bicis, informática o muchísimos alimentos", asegurando, además, que "casi nunca" presentaba justificante de pago, y llegando a cobrar también algún endoso de algún viaje que no realizó. Además, el propio alcalde, según la denunciante y testigo, le llegó a admitir, "riéndose", que uno de los cursos de formación solicitados no se había hecho "pero lo vamos a cobrar", le dijo.

"Él me decía 'endósame esta factura' y había cosas que podía parar y las paraba, pero con otras no podía hacer nada", ha remarcado, sospechando que el dinero que se estaba recaudando no se estaba ingresando en la cuenta del Ayuntamiento, llegando a decirle algo al propio alcalde. Hechos que a su juicio, si bien la secretaria conocía, cree que "había sido engañada", no constándole que ella se quedara con ningún dinero.

En ningún momento Marta ha mostrado dudas de que aunque no había cadena de custodia en el dinero, el exalcalde lo cogía y se lo llevaba porque "se recaudaba y no se ingresaba". "Víctor es muy controlador", ha remarcado.

Una vista en la que Eva C., la otra denunciante y responsable de Recursos Humanos, así como de las contrataciones de nóminas, talleres y planes de empleo en el momento de los hechos, ha reafirmado su decisión de denunciar porque "vimos una serie de irregularidades en el tema contable".

Al igual que Marta, también ha negado que detrás de esta denuncia hubiera razones políticas e interés para que se presentara como alcaldesa la que luego sería candidata del PSOE tras echar la formación a San Vidal. "La denuncia la decidimos Marta y yo, independientemente de Erica --candidata del PSOE y concejala--", ha subrayado.

Un juicio en el que durante esta primera jornada han pasado por la sala, como testigos, otros trabajadores del Ayuntamiento y que continuará mañana con otra jornada intensa que este martes se ha prolongado por más de seis horas y media.