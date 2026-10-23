Detenida una mujer en Brihuega por una presunta estafa bancaria a un hombre de 89 años

La sospechosa tras su detención, conducida al cuartel de Brihuega por dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Brihuega a una mujer de 25 años como presunta autora de un delito de estafa, cometido mediante el uso de una tarjeta de crédito que habría sustraído a un hombre de 89 años.

Los hechos se conocieron el pasado martes, cuando el director de una sucursal de una entidad bancaria de la localidad alertó a la Guardia Civil ante la sospecha de una posible estafa a una persona de 89 años.

La cuenta bancaria de la víctima registraba retiradas de efectivo que parecían corresponder a operaciones legitimas, según ha informado la propia Guardia Civil por nota de prensa.

Según las primeras comprobaciones, desde el día 10 de octubre se venían realizando reintegros por el límite diario autorizado, establecido en 1.000 euros, en horario nocturno y siempre en el mismo cajero automático.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, la Guardia Civil de Brihuega estableció un dispositivo policial para identificar a la persona que pudiera estar detrás de estas operaciones.

En la madrugada del pasado 21 de octubre, los agentes identificaron a una mujer en el cajero de la citada entidad bancaria.

La mujer ocultaba su rostro con un pañuelo y gafas de sol y, presuntamente, se disponía a retirar efectivo.

Una vez identificada, los agentes comprobaron que contaba medio centenar de antecedentes policiales relacionados con hurtos de carteras, joyas y teléfonos móviles a personas mayores en distintos puntos del territorio nacional.

Durante la intervención policial los agentes recuperaron la tarjeta bancaria que figuraba a nombre de la víctima, procediendo en ese momento a su detención.

Según las investigaciones practicadas la detenida visitaba con asiduidad a la víctima y habría aprovechado esta circunstancia para sustraerle la tarjeta bancaria.