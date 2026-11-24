Efectos intervenidos por la Guardia Civil tras detener a un hombre por robos en máquinas aspiradoras de estaciones de servicio del Corredor del Henares. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Alovera a un hombre de 25 años como presunto autor de tres delitos contra el patrimonio cometidos en máquinas aspiradoras ubicadas en áreas de limpieza y de acondicionamiento de vehículos en estaciones de servicio de Alovera, Azuqueca de Henares y Alcalá de Henares.

En la madrugada del pasado viernes, agentes de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares identificaron al individuo cuando circulaba en bicicleta por las inmediaciones de la glorieta de Las Suertes, en la avenida de las Víctimas del Terrorismo de Alovera.

Durante la identificación, los agentes intervinieron al individuo una considerable cantidad de monedas de euro y una bolsa de deporte que contenía una cizalla, una palanqueta, un cortahílos y un cúter.

Según las investigaciones realizadas, el presunto autor se desplazaba en bicicleta desde Alcalá de Henares hasta las distintas estaciones de servicio, donde forzaba presuntamente los mecanismos de seguridad de las máquinas para sustraer la recaudación.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha conseguido esclarecer dos robos y un hurto cometidos en estaciones de servicio del Corredor del Henares. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.