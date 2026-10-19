Detenido un vecino de Manzanares tras simular el robo de su coche, quemarlo y pedir indemnización al seguro

Simulación de delito. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de la localidad de Manzanares por la comisión de los supuestos delitos de simulación de delito de robo de vehículo, delito de daños y delito de estafa en grado de tentativa.

Durante este mes, agentes del Puesto Principal de Manzanares de la Guardia Civil han detenido al presunto autor de varios delitos cometidos durante los últimos meses.

La actuación policial comenzó a raíz de la interposición de una denuncia por parte de un vecino de la localidad de Manzanares, al haber sufrido un delito de robo de vehículo a finales del mes de agosto.

Según informa el instituto armado, seguidamente agentes de investigación tras unas laboriosas gestiones y diferentes actuaciones obtuvieron la conclusión que el supuesto perjudicado quien, por motivos económicos, simuló el delito de robo de su propio vehículo.

Con posterioridad, procedió a la quema del mismo en una finca agrícola con objeto de eliminar todo indicio sobre la comisión del delito y dificultar la investigación policial.

Esta acción provocó en la citada finca unos daños que han sido valorados en 1.600 euros, para finalmente, solicitar una indemnización a la compañía aseguradora por el robo y quema del automóvil.

Tanto las diligencias policiales como el detenido han sido remitidas al Decanato de los Tribunales de Instancia de Manzanares, plaza Número 2.