La Diputación de Toledo ratifica en pleno la inyección de 25 millones para inversiones en municipios

PP y Vox apoyan esta partida y el PSOE, que se ha abstenido, vigilará su aplicación

TOLEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado la partida de más 25 millones de euros adicionales al presupuesto para inversiones en la provincia, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de los socialistas.

Se trata del montante "más importante de la historia" de esta institución como consecuencia de la liquidación de los impuestos del Estado correspondientes al ejercicio 2022, que han arrojado un saldo positivo de 29 millones de euros.

La portavoz y diputada de Presupuestos, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, en declaraciones realizadas a los medios, ha señalado que "la liquidación de Impuestos del Estado del año 2022 ha arrojado un saldo positivo de 29 millones, por lo que con tras los ajustes presupuestarios oportunos traemos hoy al pleno una modificación presupuestaria de más de 25 millones, que se van a incrementar a los presupuestos de este ejercicio".

Y ha remarcado que se devolverá a los toledanos, "porque devienen de los impuestos del Estado del 2022, un año en el que el incremento de los precios ha supuesto que la liquidación sea tan alta". "Trabajamos en devolver a los mismos ese incremento de precios que hizo que se perdiera capacidad económica y que ahora, desde la Diputación de Toledo, y de una manera rápida y eficaz vamos a devolver a los ciudadanos mediante inversiones a lo largo y ancho de la provincia".

Y ha señalado que, "una vez aprobada esta modificación se prevé que a mediados de noviembre se pueda hacer efectiva la ejecución de las distintas inversiones que van previstas en las mismas".

Tampoco ha querido olvidarse de que esta es la liquidación más importante de la historia de la Diputación de Toledo, ni de que los 25 millones con los que se implementa el presupuesto se suman a los 78 millones ya invertidos por el Gobierno de la Diputación en el primer año de legislatura, tal y como ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

RAPIDEZ EN TRAMITACIÓN

La portavoz ha querido destacar la rapidez con la que se ha tramitado esta liquidación, "pues en cuanto tuvimos conocimiento de ella nos pusimos a trabajar para que ese dinero llegue cuanto antes al conjunto de los municipios toledanos y de sus habitantes, pues no quisimos demorarlo ni pasarlo al año que viene, con el propósito de que estos números tuviesen repercusión inmediata en cada uno de los municipios".

En Cooperación Municipal se llevará a cabo un programa de mejora de infraestructuras rurales y urbanas, por importe de 15.150.000 de euros, dotando el Plan de Sostenibilidad Municipal, mediante crédito extraordinario, para poner en marcha, en el presente año, varios programas de subvenciones.

En Urbanismo y Arquitectura serán cerca de 4.000.000 de euros los dedicados al proyecto y obras en el Pabellón número 3 de la Residencia Social Asistida San José y otras obras necesarias en infraestructuras de la Institución Provincial, así como en instalaciones de los edificios de la Diputación de Toledo y de su iluminación.

En Turismo se invertirá 1.500.000 de euros para la organización de Jornadas de Turismo; promoción de las oficinas de turismo de la provincia; promoción económica provincial; colaboración y convenios con los ayuntamientos para apoyar sus proyectos en materia turística.

Para actuaciones en Cultura, Arqueología, Centro Cultural San Clemente y Santa María de Melque se destina 1.500.000 euros, para el fomento de la cultura en los municipios; lanzamiento de línea de subvenciones; actividades de restauración del patrimonio de la provincia; y actuaciones de reforma y puesta en valor de espacios expositivos en instalaciones propias.

La promoción del Deporte recibirá 1.425.000 euros para atender las demandas y atender los diferentes programas de fomento del deporte y actividades en los municipios toledanos.

Los programas de Acción Local para Formación y Empleo se beneficiarán de 600.000 euros para aportaciones al Fomento del Empleo para convenios de colaboración con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro; programas formativos; gastos en material técnico; colaboraciones con empresas y profesionales; contratación de coordinadores y monitores; y adquisición de material y elementos de transporte que favorezcan la generación de empleo.

Bienestar Social, Familia y Juventud se reserva 500.000 euros, para sufragar equipamientos sociales para ayuntamientos; subvenciones de carácter excepcional a entidades locales; convocatoria para localizadores a entidades locales para personas con trastornos cognitivos; y adquisición de material promocional para entidades locales y asociaciones.

En actuaciones en Medio Ambiente, Agricultura, Ganadería y Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales se invertirá 500.000 de euros repartidos de la siguiente manera: 230.000 euros en la adopción de medidas que refuercen e plan de arbolado; 120.000 euros para construir y habilitar el hábitat de los linces en la Finca El Borril; 100.000 euros para impulsar las acciones de Medio Ambiente en los municipios toledanos; y para atender necesidades documentadas municipales.

Para Igualdad se destinarán 75.000 euros para colaborar con las entidades locales en los diferentes programas de fomento de políticas de la mujer, fomentar con los municipios y las instituciones asistenciales los diferentes programas que se están desarrollando; y atender adecuadamente la demanda municipal de efemérides relacionadas con el Servicio de igualdad.

PSOE VIGILARÁ SU APLICACIÓN

De su lado, el Grupo Socialista ha anunciado que va a controlar que el Gobierno del Partido Popular con Vox destine de manera "justa" los 25 millones de euros que ha recibido del Gobierno de España. También han asegurado que, si esta inyección económica amplía el presupuesto de la institución, se deben revisar los proyectos denegados a algunos ayuntamientos por no disponer de fondos, al igual que los convenios con organizaciones sociales y entidades deportivas, cuyas cuantías se llegaron a reducir un 70%.

La portavoz socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, ha asegurado que su formación controlará que el gobierno de la derecha con la ultraderecha en la provincia destine "los nuevos fondos a quienes realmente lo necesitan".

Así, esperan que la modificación de crédito repercuta positivamente en proyectos que los ayuntamientos habían presentado para la ayuda de la institución provincial y que les habían rechazado por carecer de partidas presupuestas suficientes, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para los y las socialistas, "no se entendería que ayuntamientos que han hecho bien su trabajo y que por falta de crédito no podían acometer proyectos no pudieran ejecutarlo ahora que sí hay fondos". Desde el PSOE entienden que la solución "es fácil, simplemente hay que incrementar dicha partida para que los consistorios que se han quedado sin poder ejecutar proyectos ahora puedan hacerlo, como es el caso de los municipios que han solicitado contar con observatorio de aves y no han podido tenerlo".

Al mismo tiempo, la portavoz el PSOE ha asegurado que su formación estará "muy pendiente" de que las convocatorias de cooperación municipal "lleguen a los ayuntamientos, que son quienes necesitan ese apoyo de la Diputación".

De igual forma, el Grupo Socialista ha trasladado al Gobierno del PP con Vox la necesidad de "revisar los convenios con entidades sociales y clubes deportivos a los que, alegando falta de crédito, les habían reducido las ayudas en torno a un 50% y 70%".

Una ampliación de fondos que en el PSOE también esperan que "influya positivamente" en la "imprescindible mejora" del Pabellón 3 de la Residencia Social Asistida 'San José', "para el que hacen falta tres millones de euros" y que "mejoraría el día a día de los usuarios y profesionales".