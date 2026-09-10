Las directoras de las tres escuelas infantiles de Toledo destacan que el curso ha empezado con normalidad

Archivo - Escuela infantil, guardería. - JCCM - Archivo

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las directoras de las tres escuelas infantiles municipales de Toledo han emitido un comunicado trasladando que el curso "ha comenzado con normalidad y tranquilidad para todos" en los tres centros de la ciudad.

Admiten que estas primeras semanas han supuesto mucho trabajo y esfuerzo para todos debido al cambio de empresa gestora, un cambio que generó "preocupación e incertidumbre, especialmente por todo lo que podía afectar al equipo, a las condiciones y al funcionamiento habitual de las escuelas".

"A día de hoy podemos decir que nuestros derechos han sido reconocidos en los términos que veníamos solicitando y que, para nosotras, lo más importante, que es la atención a los niños y a sus familias, se está desarrollando con normalidad", han especificado.

Los niños están siendo atendidos "por el mismo personal cualificado, con la misma profesionalidad y con la misma calidad educativa que hemos venido ofreciendo durante todos estos años", han apuntado.

El número de matriculaciones se mantiene en niveles similares a otros cursos y prácticamente todas las plazas están cubiertas, lo que creen que refleja "la confianza que las familias siguen depositando en las escuelas" y en el trabajo diario que realizan.

"Queremos agradecer especialmente a las familias la tranquilidad, la paciencia y la confianza que nos han mostrado durante este proceso. Nuestro deseo es que, a partir de ahora, podamos seguir trabajando con estabilidad, tranquilidad y centradas en lo verdaderamente importante: nuestros niños, sus familias y el buen funcionamiento de las escuelas", han concluido.