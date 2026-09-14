El dispositivo sanitario de la Feria de Albacete ha atendido a más de 400 personas desde el inicio de su actividad

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, en el Puesto de Atención a Urgencias Sanitarias (PAUS). - JCCM

ALBACETE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puesto de Atención a Urgencias Sanitarias (PAUS) instalado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en la Feria de Albacete ha atendido a 411 personas desde que comenzó su actividad el pasado 7 de septiembre, ofreciendo una respuesta rápida y cercana a las necesidades sanitarias que se producen durante estos días en el recinto ferial.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha visitado este lunes este dispositivo sanitario, acompañado por responsables de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, donde ha podido conocer su funcionamiento y trasladar personalmente su agradecimiento a los profesionales que participan en él, ha informado la Junta en nota de prensa.

Jara ha destacado la importancia de disponer de un recurso sanitario de estas características en uno de los acontecimientos con mayor afluencia de visitantes de Castilla-La Mancha. El objetivo fundamental del PAUS es atender y resolver rápidamente las patologías más leves que puedan producirse en las inmediaciones del Recinto Ferial, facilitando el acceso a la asistencia sanitaria y evitando desplazamientos innecesarios a otros dispositivos asistenciales.

"Estamos hablando de acercar la atención sanitaria allí donde están los ciudadanos y de disponer de un dispositivo preparado para dar una respuesta rápida cuando alguien lo necesita", ha señalado el director gerente.

En este sentido, ha recordado la elevada capacidad de resolución que tiene este puesto sanitario destacando que, en estos días de Feria, el 84,3% de las personas atendidas han podido regresar a su domicilio tras recibir asistencia, requiriéndose únicamente la derivación hospitalaria en el 15,5% de los casos.

En cuanto al perfil de los usuarios asistidos, existe una distribución equilibrada por sexos, localizándose la mayor concentración de demanda en la población joven de entre 14 y 30 años, que representa casi el 45% del total de las consultas. Por procedencia, el 77,9% de los pacientes asistidos son residentes en la provincia de Albacete, seguidos por visitantes de provincias vecinas como Valencia (5,4%) y Alicante (4,2%).

Entre las causas más frecuentes de atención destacan las curas de menor entidad y el tratamiento de heridas inciso-contusas, que agrupan cerca del 24% de las actuaciones, seguidas de episodios por mareos, agresiones e intoxicaciones etílicas.

CERCA DE 80 PROFESIONALES

El dispositivo cuenta este año con la participación de cerca de 80 profesionales del Sescam, entre médicos, profesionales de Enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAE), que trabajan organizados por turnos y con refuerzos durante los fines de semana y festivos, coincidiendo con los días en los que se prevé una mayor afluencia de visitantes.

Jara ha querido agradecer especialmente su trabajo y disponibilidad durante estos días. "Mientras miles de personas disfrutan de la Feria, hay profesionales que están aquí pendientes de que, cuando alguien necesita asistencia sanitaria, pueda recibirla a pocos metros, con rapidez y con todas las garantías", ha indicado.

Para el director gerente, este dispositivo es también "un buen ejemplo de la capacidad de nuestro sistema sanitario público para adaptarse a las necesidades de la población y acercar sus recursos allí donde son necesarios".

El PAUS inició su actividad el 7 de septiembre, a las 22:00 horas, y permanecerá operativo hasta el cierre de la Puerta de Hierros, el próximo día 17. Durante los días laborales funciona de 15:00 a 8:00 horas, mientras que los festivos y fines de semana amplía su horario desde las 12:00 hasta las 8:00 horas.

DISFRUTAR Y CUIDARSE

Junto a la vertiente asistencial, este año la Gerencia de Atención Integrada de Albacete ha reforzado también la prevención de algunas de las patologías más frecuentes atendidas en el PAUS, con recomendaciones dirigidas a la población sobre el uso de calzado adecuado para evitar heridas y cortes, una correcta hidratación para prevenir los efectos del calor y la conveniencia de evitar excesos con la comida y la bebida.

En este sentido, Jara ha aprovechado su visita para realizar una llamada a disfrutar de la Feria de forma responsable. "La Feria de Albacete es para disfrutarla, para encontrarnos y para pasarlo bien, y queremos que todo el mundo pueda hacerlo en las mejores condiciones. Divertirse y cuidarse son perfectamente compatibles", ha afirmado.

El director gerente ha recordado que durante la pasada edición casi un tercio de las atenciones realizadas en el PAUS estuvieron relacionadas con traumatismos, heridas, contusiones o esguinces, a las que se sumaron consultas por mareos, intoxicaciones etílicas, curas y otras patologías menores.