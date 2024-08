Doña Fina se pronuncia desde su anonimato con el que insulta a alcalde de La Roda en Facebook y niega ser un edil del PP

ALBACETE, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Doña Fina', un perfil anónimo creado en Facebook que recurrentemente vierte insultos contra el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha vuelto a publicar contenido en su página tras la polémica suscitada a cuenta de la acusación del propio regidor, que ha sugerido que es un concejal del PP, Constantino Berruga, quien estaba detrás de la autoría del personaje.

Tras el cruce de acusaciones y amenazas de tribunales entre Juan Ramón Amores y Constantino Berruga a cuenta de este perfil, 'Doña Fina' ha vuelto a publicar sendos mensajes en los que desmiente tener nada que ver con el edil 'popular'.

"Desde este perfil tengo que decir que las acusaciones del alcalde, son totalmente infundadas", expresa.

La vinculación entre 'Doña Fina' y Constantino Berruga era defendida por el alcalde asegurando que una fotografía de la reforma de la fachada del Ayuntamiento tomada por el concejal había sido publicada por este perfil; si bien el propio Berruga aseguraba que él había enviado la fotografía a 'Doña Fina', pero nada tenía que ver con ella .

"El concejal del PP me envió las fotos, debido a mi crítica de si la oposición haría algo al respecto de la eliminación de la placa. Nada tiene que ver con este perfil. El alcalde no está acostumbrado a las críticas, que solo son críticas de lo que considero una mala gestión. También critico a los partidos de la oposición. Se llama libertad de expresión, libertad que al parecer el alcalde me niega", apunta el perfil anónimo.

Para "aclarar el tema", 'Doña Fina' comparte los mensajes privados mantenidos con Constantino Berruga "el día de autos".