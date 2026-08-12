Dos detenidos por el robo con fuerza en un establecimiento público de Villarrobledo

Objetos robados. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo han detenido a dos vecinos de Jaraíz de la Vega (Cáceres), de 33 y 37 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en un establecimiento comercial de Villarrobledo.

Uno de los detenidos ya contaba con antecedentes policiales anteriores de similares características al investigado por la Guardia Civil, tal y como ha informado la Guardia Civil en un comunicado

Efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo tuvieron conocimiento de la comisión de un robo con fuerza en un establecimiento público de dicha localidad, en el que sus autores habían sustraído varios efectos del interior del local, iniciándose las gestiones para el esclarecimiento del robo y la identificación de sus responsables.

La inspección ocular realizada en el lugar de los hechos permitió comprobar cómo los autores, tras forzar previamente una reja de seguridad y la puerta de acceso al establecimiento, sustrajeron del interior 600 euros en efectivo, un ordenador portátil, una caja registradora, bebidas alcohólicas y productos de higiene, entre otros, valorados por su propietario, junto con los daños ocasionados, en 1.550 euros.

Las investigaciones realizadas por agentes de la Guardia Civil permitieron identificar, horas después de consumarse el robo, a las dos personas presuntamente relacionadas con los hechos, portando entre sus pertenencias algunos de los efectos sustraídos en el establecimiento público, resultando detenidas y trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas.

Finalmente, y como resultado de la actuación policial, la Guardia Civil consiguió recuperar parte del dinero y todos los efectos sustraídos (un ordenador portátil, una caja registradora, bebidas alcohólicas y otros productos), que previamente habían ocultado en un parque cercano al establecimiento público, y que ya han sido entregados a su legítimo propietario.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con las dos personas detenidas, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albacetense de Villarrobledo.