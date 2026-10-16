Dos hombres, de 22 y 51 años, detenidos en Illescas acusados de más de 30 robos en el interior de vehículos

Imagen captada por una cámara de videovigilancia de un asalto a un vehículo estacionado. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Illescas, en el marco de la operación 'Kravan', han detenido a dos varones, de 51 y 22 años, como presuntos autores de 33 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, además de varios delitos contra la seguridad vial y falsificación de documento público, cometidos en diferentes localidades de la provincia de Toledo.

Durante el mes de agosto de 2026 se registraron numerosos robos con fuerza en furgonetas estacionadas en la vía pública, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

En la localidad de Bargas, los autores llegaron a cometer hasta siete robos en una misma noche, en los que sustrajeron herramientas de trabajo valoradas en 12.500 euros.

Hechos similares se repitieron en otras localidades de la provincia, como Mocejón, Pantoja, Olías del Rey, Illescas, Pulgar, La Torre de Esteban Hambrán y La Mata, donde se contabilizaron otros 18 robos.

Según la reconstrucción de su modus operandi realizado por la Guardia Civil, los autores reconocían previamente las localidades en las que iban a actuar, con el objetivo de seleccionar aquellas furgonetas que, por sus características, podían ser utilizadas por sus propietarios para transportar herramientas de trabajo.

Una vez elegidos los vehículos, los autores empleaban distintos métodos para forzar los sistemas de cierre y acceder a su interior.

Seguidamente, sustraían el mayor número posible de herramientas de valor, como radiales, taladros, baterías o amoladoras, que posteriormente vendían en el mercado ilícito.

Durante la investigación, los agentes lograron identificar a dos personas que se desplazaban por distintas localidades de la provincia, empleando diferentes vehículos para cometer los robos, lo que dificultaba las labores de investigación y detención.

Tras ser identificados, a principios del mes de octubre se estableció un dispositivo operativo para localizar y detener a los presuntos autores.

La actuación culminó cuando los agentes sorprendieron a ambos varones in fraganti forzando un furgón en la localidad de Olías del Rey, procediendo de forma inmediata a su detención.

En el momento de la detención, se consiguieron recuperar numerosas herramientas sustraídas, así como diversos elementos presuntamente utilizados para cometer los delitos.

Las gestiones realizadas posteriormente permitieron esclarecer otros ocho delitos de robo con fuerza en interior de furgonetas, cometidos en las localidades de Mora, Consuegra y La Puebla de Montalbán.

A los detenidos, ambos con antecedentes por hechos similares, se les atribuyen un total de 33 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, además de tres delitos de falsificación de documento público y dos delitos contra la seguridad del tráfico. El valor total de los objetos sustraídos asciende a 23.000 euros.