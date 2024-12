Edil de Vox acusada de racismo se define como "la menos racista de Guadalajara", alegando que su pareja es marroquí

GUADALAJARA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Guadalajara e integrante de Vox, Eva Henche, ha negado rotundamente las acusaciones de "racismo" vertidas públicamente contra ella por el PSOE y Aike por una manifestaciones realizadas en un pleno con respecto a la migración ilegal, que desde su formación aseguran que se sacaron de contexto y ha asegurado que, "seguramente" es la persona menos racista de la capital aludiendo a que, además, su pareja es marroquí.

En una comparecencia ante los periodistas este mismo lunes y arropada de la plana mayor de su formación en Guadalajara, Henche ha asegurado que, pese a las acusaciones de odio y racismo vertidas contra ella por sus manifestaciones durante el debate de una moción sobre el 25N que han llevado incluso a la formación Aike ha acudir a los tribunales acusándola de un delito de odio, ha señalado que se encuentra "fenomenal" y ha insistido en que "la inmigración no puede ser ilegal y descontrolada".

"No me ha afectado para nada, pero me sienta mal que me llamen una cosa que no soy, porque mi pareja es marroquí y yo, seguramente, soy la persona menos racista de Guadalajara", ha abundado a preguntas de los periodistas.

Una comparecencia en la que la concejala ha mostrado su decepción por la "labor débil y estéril" de la oposición en el Ayuntamiento de Guadalajara (PSOE y Aike) por centrarse "en descalificar a quienes gobernamos esta ciudad, a crear bulos y a moverse en el fango", y ha invitado a la sociedad de Guadalajara a ver el video completo de lo que ella manifestó en su día en el pleno con respecto a la violencia contra las mujeres y no solo la parte a la que aluden sus opositores.

"Es una pena y una vergüenza que en el contexto de esta moción -25N- dos mujeres realicen un ataque directo hacia mi persona con argumentos estériles", ha subrayado, tras insistir en que quienes la conocen saben que es una persona "abierta, trabajadora y que siempre ha actuado para ayudar a las personas, especialmente a las más vulnerables, vengan de donde vengan".

En este sentido, la edil responsable de Asuntos Sociales ha reiterado su denuncia pública al "fracaso" de las políticas implementadas desde el Gobierno central contra la violencia de género, reconociendo la evidencia de que "a la izquierda no le interesa ni abordar ni escuchar" su discurso y prefieren "atacarla personalmente" en vez de reflexionar sobre su acción de Gobierno.

En cualquier caso, ha manifestado su intención de continuar con su trabajo tal y como ha hecho hasta ahora y la defensa de "que la inmigración no puede ser ilegal y descontrolada" porque esto también "crea desigualdad" con quienes llegan de forma legal y se someten a la seguridad política del país para labrarse un buen futuro.

Se ha remitido nuevamente al comunicado que leyó en el último pleno de la Asociación de la Esperanza, dedicada al bienestar de los inmigrantes, defendiendo su trabajo en el desempeño de la responsabilidad de los centros sociales y comunitarios migrantes adscritos al Ayuntamiento, y la "ausencia" de comportamientos discriminatorios o de politización, ni tampoco ningún indicio "de racismo ni favoritismo político ni de sesgos ideológicos", señalan en el comunicado que ha leído Henche este lunes, como lo hiciera también en el último pleno.

Un informe en el que esta asociación se muestra sorprendida por las críticas dirigidas a la concejala.

"A LOS PROGRES LAS MATEMÁTICAS LES SIENTAN UN POCO MAL"

Por su parte, el presidente de Vox en Guadalajara, Iván Sánchez, así como responsables de la formación a nivel provincial y local, ha mostrado este lunes su apoyo público a la concejala tras ser acusada de racismo por los grupos del PSOE y Aike en el Ayuntamiento de la capital, por decir cosas que "son totalmente reales", aunque a los "progres las matemáticas les sientan un poco mal".

"No da lugar que se quiera denunciar a la compañera Eva Henche, diciendo que sus palabras son racistas cuando lo que está haciendo es plasmar la realidad", ha remarcado Sánchez, en referencia nuevamente a que la llegada de "ilegales de manera descontrolada" está conllevando que España sea un país cada vez "más inseguro".

"Antiguamente, se dejaban hasta las puertas de las casas abiertas y no pasaba nada; ahora, hasta hay que tener cuidado de que no te la ocupen", ha añadido.

P ara Sánchez, las declaraciones de Eva Henche no han sido bien contextualizadas, invitando a la gente que las vea en su integridad y vean si en algún momento la concejala ha hecho alusión a algo que conlleve racismo.

Tiene claro que lo que lo que quiere el Ministerio de Interior negando los datos de una "inmigración masiva y descontrolada" es "seguir viviendo de sus chiringuitos".

No tienen ninguna intención de acudir a la policía ni a la vía judicial por esta acusación porque consideran que "bastante carga social tiene ya la justicia como para meterle más trabajo". "Los jueces serán los que valoren si esa denuncia tiene algún sentido o ninguno", ha manifestado.

Desde la formación que lidera a nivel nacional Santiago Abascal, en una comparecencia antes los periodistas, su presidente provincial ha insistido en que "jamás les van a callar" aunque "traten de manchar su nombre" y que seguirán estando ahí para poner sobre la mesa que "la ley de violencia de género no funciona" y que las políticas que realiza este Gobierno "desgraciadamente", cada vez genera más víctimas y, además, dejan fuera al 50% de la población, generando desigualdad entre hombres y mujeres.

Además, según el presidente provincial de Vox, en distintos sitios de la provincia, entre ellos Guadalajara capital y Azuqueca, hay zonas por las que "no se puede prácticamente ni transitar porque no están seguras", lo que ha atribuido a la llegada que migrantes ilegales "de manera masiva", algo que está "promoviendo" tanto el PSOE como desde el PP.

En este sentido, Vox ha vuelto a afirmar que desde su formación "van a estar siempre" en contra del reparto de inmigrantes "de forma ilegal y masiva" por todo el territorio, y ha recordado que ya se han roto gobiernos regionales por esta razón.