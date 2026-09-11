Entregadas las obras de modernización de regadíos de Regantes del Pantano Estrecho de Peñarroya (Ciudad Real)

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la Comunidad de Regantes del Pantano Estrecho de Peñarroya. - JCCM

CIUDAD REAL 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha entregado las obras de modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes del Pantano Estrecho de Peñarroya, en Ciudad Real, ejecutadas con una inversión de 25,6 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiadas por tanto con fondos europeos Netx Generation.

La actuación beneficia a 2.000 regantes que cultivan 7.842 hectáreas en los términos municipales de Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Criptana, tal y como ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Las nuevas infraestructuras aprovechan la energía hidráulica disponible en el propio embalse para llevar el agua hasta las redes de riego con la presión necesaria, lo que permite reducir o evitar el bombeo y rebajar el consumo de energía eléctrica hasta en un 68 %.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, acompañada del presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero; del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; y del vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha hecho entrega a la comunidad de regantes de las nuevas instalaciones.

"Hace unos años asumimos el compromiso de modernizar estos regadíos y hoy entregamos las obras terminadas. Aquí está el compromiso del Gobierno de España con el campo: inversiones que llegan a las explotaciones y ayudan a nuestros agricultores a producir con menos costes", ha señalado García Bernal.

Hasta ahora, el sistema de riego necesitaba un elevado consumo de electricidad para llenar las balsas y proporcionar la presión necesaria en algunos sectores. Las obras entregadas hoy cambian ese funcionamiento, al conectar directamente el embalse de Peñarroya con las redes de riego de las balsas 1 y 2.

Para ello se ha construido una nueva conducción subterránea que permite aprovechar la presión del agua procedente del embalse. De esta forma, se reduce la necesidad de bombeo desde las balsas y, con ella, el gasto eléctrico de las explotaciones.

La nueva conducción evita además las pérdidas de agua que se producían durante el transporte por los canales. El ahorro de agua y energía permitirá reducir los costes de explotación y mejorar la rentabilidad de una zona en la que se cultivan principalmente vid, cebada, cebolla y melón.

El proyecto incorpora también sistemas de automatización y telecontrol del riego y una red para controlar la calidad de las aguas. Las obras incluyen medidas ambientales, entre ellas la creación de estructuras vegetales y actuaciones para mejorar las condiciones de la fauna.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, tiene programadas en Castilla-La Mancha nueve actuaciones de modernización de regadíos, siete de ellas ya finalizadas, con una inversión conjunta de 69,9 millones de euros (IVA no incluido).

2.000 REGANTES

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha puesto en valor que 2.000 regantes se van a beneficiar de la inversión histórica realizada en el embalse de Peñarroya por parte del Gobierno de España y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Esta actuación está financiada en un 80 por ciento a través de SEIASA, mientras que el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta 3,4 millones de euros, equivalentes al 16% del coste total. De esta manera, la financiación pública alcanza el 96%, con 20,3 millones de euros, reduciendo la aportación de la Comunidad de Regantes, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Hoy entregamos una actuación estratégica para la Comunidad de Regantes Pantano Estrecho de Peñarroya, que beneficia a cerca de 2.000 regantes y 7.842 hectáreas de Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Criptana, mediante la conexión directa del embalse de Peñarroya con las redes de riego de las balsas 1 y 2 a través de una conducción de 5,3 kilómetros, aprovechando la propia presión del agua para reducir las necesidades de bombeo", ha detallado Caballero. "Un ejemplo más de cómo la colaboración entre administraciones funciona", ha señalado.

Tal y como han explicado, el principal beneficio para los agricultores es que se podrá reducir hasta un 68 por ciento el consumo de energía eléctrica, además de disminuir las pérdidas de agua de los antiguos canales e incorporar sistemas de telecontrol y automatización. "Menos consumo de agua y energía significa también menores costes y explotaciones más rentables".

El vicepresidente segundo también ha recordado que el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a esta comunidad de regantes ha sido firme. En las convocatorias de modernización de 2017 y 2019 se movilizaron cerca de 1,3 millones de euros de inversión, con más de 571.000 euros en ayudas abonadas para actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia hídrica y energética.

Caballero también ha remarcado que desde la Junta "no queremos dejar pasar ninguna oportunidad para seguir modernizando nuestros regadíos; por eso en Castilla-La Mancha contamos con siete actuaciones de modernización financiadas a través de SEIASA, con una inversión conjunta de 45,5 millones de euros, que el Gobierno regional ha respaldado con más de 6,8 millones de euros para reducir el esfuerzo económico de las comunidades de regantes". Entre ellas, se encuentran la actuación entregada hoy en Peñarroya y las inauguradas ayer en la provincia de Albacete.