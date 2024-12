Escudero admite que la marcha de Ciudad del Cine a Toledo es "una espinita, y no pequeña" en el balance de 2024

GUADALAJARA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, ha reconocido abiertamente que el hecho de que el proyecto de la Ciudad del Cine no se haya podido llevar a cabo en el Fuerte de San Francisco por falta de acuerdo con el actual equipo de Gobierno de Ana Guarinos y que, por ello, se haya marchado a Toledo, es la "espinita, y no pequeña" en el balance del Gobierno regional en la provincia.

Así, en una comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del 2024, el delegado ha lamentado que "el puro sectarismo de la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos" haya sido el que "lo ha impedido" que este proyecto se haya ido a Toledo, capital también gobernada por el PP y Vox y que "le han puesto alfombra roja" a este proyecto.

"Ojalá en el balance hubiéramos podido incluir algo que nos hacía especial ilusión y a lo que hemos dedicado muchas energías. Nos hubiera gustado que la Ciudad del Cine hubiese sido una realidad para Guadalajara y que se hubiera materializado un convenio entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento", ha remarcado el delegado del Gobierno regional en la provincia durante el balance de las actuaciones, acompañado de los delegados provinciales.

En la misma, a preguntas de los medios de comunicación, Escudero ha apuntado que Guadalajara contaba con "todas las condiciones" y que era "la prioridad", pero que, sin embargo, el Ayuntamiento que preside Ana Guarinos, "por voluntad propia, no ha querido" que esta capital se beneficiara de este proyecto.

Todo ello, pese a las numerosas reuniones, misivas remitidas y pese a "ceder absolutamente a todas las demandas", ha dicho, atribuyendo al Gobierno de Ana Guarinos una vez más la falta de acuerdo.

DANA Y VIOLENCIA MACHISTA

También ha apuntado como otra de las noticias negativa del año la DANA, que, pese a que en Guadalajara no ha habido que lamentar víctimas, "el hecho de ver sufrir a personas no es agradable", sumando también en este calendario de negatividades el que la lacra machista no termine.

Preguntado sobre la relación actual entre la Delegación de la Junta en Guadalajara y el Ayuntamiento de la capital --gobernado por PP y Vox--, Escudero ha asegurado que por parte de esta administración siempre ha habido "una mano tendida" y "absoluta lealtad institucional", considerando la administración local como algo "absolutamente prioritario", aunque ellos no lo hayan visto así.

Para el delegado, muestra de ello es que todo lo que se propone desde el Gobierno regional al Gobierno de Guarinos es algo "negativo", lo que le recuerda a los "viejos tiempos" en que el PP "hizo imposible" avanzar con proyectos como el Campus Universitario o el hospital, poniendo "muchas zancadillas o obstáculos" que ahora también se están encontrando.

En todo caso, Escudero ha asegurado que, pese a ello, el Gobierno regional ha seguido apostando por la capital con una "inversión histórica" este 2024, apuesta que seguirá en su agenda, con independencia del signo político de cada ayuntamiento, aunque "exigiendo" que ellos pongan también algo de su parte.

Y es que, según el titular de la Junta en esta provincia, en la capital "se está viviendo bastante de las rentas" de los proyectos que ya se habían iniciado cuando gobernaba en la ciudad el PSOE con Ciudadanos, poniendo como ejemplo la inauguración en esta legislatura de la empresa de electrolizadores Cummins, un proyecto que si hoy es realidad es por el trabajo del Gobierno del predecesor de Guarinos, Alberto Rojo.

En cuanto a inversiones, el delegado pide al nuevo año que los proyectos iniciados sean una realidad, aludiendo a obras como la nueva residencia Los Olmos o a la culminación del Centro de Salud de Los Valles o el de Cabanillas del Campo.