Estrella Morente, Maldita Nerea o Melody, en el ciclo de conciertos de otoño en el Palacio de Congresos de Toledo

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano, ha inaugurado la temporada otoño/invierno de 'Toledo en Concierto' - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano, ha inaugurado la temporada otoño/invierno de 'Toledo en Concierto', una programación con 15 citas musicales entre octubre de 2026 y abril de 2027 que se desarrollarán en el Palacio de Congresos.

Durante su intervención, García-Toledano ha destacado que 2026 está siendo "el mejor año en la historia de la ciudad de Toledo a nivel de conciertos", poniendo en valor el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Toledo y los promotores privados para seguir incrementando la oferta musical de la ciudad.

En este sentido, ha felicitado a Marcos Givica de Sys Producciones por el reciente Premio Talento Joven Ciudad de Toledo en la categoría de Emprendimiento, un reconocimiento que, ha señalado, pone en valor "la trayectoria y la proyección de dos jóvenes empresarios vinculados al sector de los eventos musicales".

La programación comenzará el próximo 11 de octubre con Estrella Morente y continuará el 12 de octubre con Maldita Nerea. El 1 de noviembre será el turno de Marta Santos, mientras que el 8 de noviembre actuará Rafa Sánchez, de La Unión.

El ciclo continuará el 22 de noviembre con Julio Iglesias Jr., el 8 de diciembre con Antonio José, el 11 de diciembre con Mikel Erentxun, el 27 de diciembre con José Mercé y finalizará el año el 29 de diciembre con Melody.

El concejal ha destacado la variedad de estilos y artistas que integran el cartel, con una oferta dirigida a diferentes públicos y edades, y ha incidido en la importancia de mantener una programación musical estable que contribuya a dinamizar la actividad cultural, turística y económica de Toledo.

Por su parte, el representante de Sys Producciones, Marcos Givica, ha recordado que la pasada edición se logró una ocupación del 80 y 90 por ciento de ocupación en la mayoría de las actuaciones con artistas como Miguel Ríos, Miguel Poveda, Luz Casal o Los Chunguitos, entre otros.

La promotora trabaja ya en una segunda tanda de confirmaciones que permitirá ampliar la programación hasta el mes de abril, con la intención de que prácticamente todos los fines de semana exista una propuesta musical de primer nivel en la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La información sobre entradas, horarios y nuevas incorporaciones a la programación se dará a conocer progresivamente contando con los espacios habituales de venta en los portales de Sys Producciones y Toledo Entradas, entre otros.