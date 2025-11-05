Un estudio de arquitectura se reivindica ganador del concurso de remodelación de la plaza de España de Cuenca

El estudio Rojo/Fernández-Shaw+Lazcano reclama al Ayuntamiento de Cuenca que le declare ganador del concurso de arquitectura para la redacción de un proyecto para la rehabilitación del edificio del Mercado y de la Plaza de España. - @RFS ARQUITECTOS

CUENCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio Rojo/Fernández-Shaw+Lazcano reclama al Ayuntamiento de Cuenca que le declare ganador del concurso de arquitectura para la redacción de un proyecto para la rehabilitación del edificio del Mercado y de la Plaza de España, iniciado en el 2022 y anulado por la Junta de Gobierno en septiembre de 2024 con el argumento de que ya no era posible disponer de los fondos con los que se iba a ejecutar esta idea.

Este estudio, que obtuvo la mejor valoración por parte de la mesa de contratación durante el procedimiento, presentó un recurso contra la nulidad del concurso que debe dirimirse el próximo 11 de noviembre.

Los arquitectos reivindican su triunfo en estos días en los que el Ayuntamiento, a través del alcalde Darío Dolz, ha hablado de la existencia de una propuesta público-privada para la recuperación de estos espacios "que se caracteriza por ser una privatización del espacio público y por ser secreta", denuncian en declaraciones a Europa Press.

El proyecto presentado por los arquitectos Begoña Fernández-Shaw, Jesús Lazcano López y Luis Rojo de Castro a este concurso, que se lanzó en 2022, propone una estrategia de actuación en el conjunto de elementos que componen esta zona de la ciudad: plaza de los Carros y calle Corralejo, el nuevo edificio Municipal, la plaza de España, las calles Juan Correcher y Fray Luis de León y el aparcamiento subterráneo.

Su planteamiento pasa, en primer lugar, por urbanizar como un espacio peatonal único la plaza de los Carros, Corralejo, plaza de España y Juan Correcher, así como restringir el tráfico en Gregorio Catalán Valero y peatonalizar parcialmente Fray Luis de León.

Unificada esta superficie, el siguiente paso será la recuperación del mercado de abastos con el objetivo de convertirlo en un polo social y comercial de la ciudad. Los arquitectos lo concebían como un "espacio abierto, en continuidad con los espacios exteriores" y flexible en su uso.

Además, se proyecta ampliar la actividad comercial hacia el este con puestos del mercadillo de productos locales y flores, desmontables y adaptados a las necesidades diarias y estacionales.

Esta idea fue la mejor valorada por la mesa de contratación en la apertura de sobres, pero la resolución del concurso se demoró por el recurso presentado por otro estudio de arquitectura, cuya oferta económica había sido desechada por baja temeraria.

MESES ESPERANDO EL FALLO DEL CONCURSO

Pasaron los meses y desde Rojo/Fernández-Shaw+Lazcano reclamaron, sin éxito, el fallo del concurso. Finalmente, el Ayuntamiento de Cuenca, tras perder los fondos europeos Edusi que debían financiar la remodelación de la plaza de España y el Mercado, decidió en septiembre de 2024 no adjudicar el contrato de redacción del proyecto, presupuestado en algo más de 300.000 euros con los presupuestos incluidos, "a pesar de conocer un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento sobre las dificultades jurídicas para fundamentar esta decisión", apuntan desde el estudio.

Los arquitectos lamentan que varios equipos hayan dedicado su "tiempo y capacidades profesionales a analizar los ingentes problemas del área --urbanos, técnicos, sociales o de movilidad, --, y con sus conclusiones y mejor saber enviasen sus propuestas con análisis, soluciones y estrategias urbanas, arquitectónicas, de viabilidad y movilidad, sociales".

Sin embargo "el Ayuntamiento de Cuenca ha decidido que esta inversión de dinero público en el concurso y de trabajo profesional en las propuestas enviadas al mismo no es relevante" para apostar por esa propuesta alternativa que critican por su "opacidad" y con cierto recelo ante la posibilidad de que se haya podido aprovechar del trabajo previo que hicieron los estudios que se presentaron a la licitación.

Por todo ello, desde Rojo/Fernández-Shaw+Lazcano reclaman la victoria de su proyecto y su derecho a este contrato, frente a los planes del Ayuntamiento de lanzar un nuevo concurso a partir de la presunta propuesta público-privada que tienen sobre la mesa.