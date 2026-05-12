Expertos de varios países abordan en Cuenca cómo los hábitos saludables pueden contribuir a la salud mental

'Colab' De La Alianza Colours Celebrado En Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La salud mental y cómo pueden contribuir a ella los hábitos saludables es el campo de trabajo en el que se han inmerso los asistentes al 'Colab' de la Alianza Colours, organizado por el Centro de Estudios Sociosanitarios, de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca.

"Es un problema creciente en la sociedad y en las universidades", ha advertido antes del encuentro el vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria de la UCLM, César Sánchez, que ha hablado sobre el servicio de orientación psicológica que esta institución ofrece al alumnado y que, en los últimos cursos, está atendiendo en torno a unas 600 personas. El 70% de los usuarios son mujeres, en una gran proporción con ansiedad, estrés y con problemas del entorno" Según ha indicado, el servicio "está funcionando cada vez mejor y se van incrementando las citas, pero no el número de personas", ha apuntado el también cabeza visible del Campus de Cuenca.

'Colours' es una alianza entre nueve universidades, entre ellas la UCLM, que lleva ya funcionando unos años con actividades como estos espacios de trabajo sobre temas de interés.

César Sánchez ha recordado que este es el tercer 'Colab' que se realiza en Cuenca. El primero fue en Tragacete y versó sobre el reto demográfico y el segundo abordó, en la capital, los servicios ecosistémicos y las posibilidades del mundo forestal.

Además, se está planeando una nueva cita en octubre, que posiblemente se celebre en Ciudad Real y que abordará las tecnologías digitales en favor de la salud.

El coordinador institucional de Colours, Arthur Eumann, ha comentado la preocupación compartida de los miembros de la alianza, en este caso "la prevalencia de los trastornos mentales en nuestra población universitaria, en los jóvenes estudiantes pero también en el staff".

"Esto va en aumento y, por mucho que se desarrollan fórmulas y terapias alternativas, sabemos que su eficacia es limitada", ha añadido Eumann, que ha propuesto poner el foco de estos problemas en el estilo de vida, "que puede ser uno de los múltiples factores que explican las enfermedades mentales".

Esa es una de las ideas que se ha puesto en la mesa de discusión en la UIMP de Cuenca, donde se han reunido unas 50 personas, con enfoques heterogéneos y procedentes de países como Ucrania, Croacia, Alemania, Francia, Suecia y España.

El 'Colab' tiene también un aliciente de competición, "porque las mejores ideas se discuten entre todos y la que tenga un mayor potencial para generar una solución será premiada y presentada a la sociedad como una alternativa".

En este acto inaugural han estado presentes la concejala del Ayuntamiento de Cuenca, Cristina Boza, que ha contribuido con su propia experiencia personal con la salud mental, y el director de la UIMP en Cuenca, Joaquín Gascón, que ha mostrado su satisfacción por poder albergar en esta sede eventos de este calibre y colaborar con los agentes académicos y culturales de la ciudad.