La Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica acerca la ciencia a los institutos de C-LM a la vez que capta alumnado

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acercar la ciencia a los institutos de Castilla-La Mancha, al tiempo que se dan a conocer los tres grados --de Ciencias Ambientales, Bioquímica y Física-- que ofrece la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica en el campus de la Fábrica de Armas de Toledo.

Este es uno de los objetivos que se pretende alcanzar con la Semana de la Ciencia, que se celebra en el campus toledano, y que va a posibilitar que alumnos de institutos de diversos puntos de la región pasen por los distintos laboratorios de la Facultad para experimentar con materiales e instrumentos y hacer prácticas más avanzadas que, habitualmente, no tienen en sus centros.

"La clave está en intentar llegar lo más lejos posible", ha relatado este lunes la vicedecana de la Facultad de Ciencias Ambientales, Ana Rodríguez, en declaraciones a los medios.

En cuanto a los talleres que se van a impartir estos días, la vicedecana ha explicado que son multidisciplinares y representan esos tres grados que ofrece el campus toledano. "Hay talleres sobre incendios y calidad del aire, sobre electromagnetismo, fotosíntesis, luminiscencia, nanotecnología".

En muchos de ellos, son los propios alumnos que están cursando los grados de Ciencias Ambientales, Bioquímica y Física los que están al frente de las diferentes actividades que se han organizado. "De esa manera, el acercamiento a la ciencia es todavía mayor, porque hablan de igual a igual y esto puede motivarlos y captarlos mucho mejor".

"En los institutos estudian una química, una física o una biología muy teórica, pero aquí tienen la posibilidad de ver que esas asignaturas son prácticas y que hay que experimentar. Eso es lo que puede despertar una vocación científica, que, evidentemente, haciendo problemas de química, pues les cuesta encontrar".

De este modo, además de despertar nuevas vocaciones científicas, visibilizan y divulgan la labor que realiza la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, única en todo el campus regional.

"No siempre se conocen los grados que tenemos ya no en nuestra Facultad, sino en nuestra universidad. Por eso tenemos que darnos a conocer, para que los chicos de toda la región no piensen que sólo pueden ir a estudiar a Madrid. Aquí tenemos la mayoría de los grados que se pueden estudiar en Madrid, con los mismos medios", ha destacado la vicedecana de Ciencias Ambientales y Bioquímica, un área que, en la actualidad, investiga sobre un amplío abanico de áreas.

"Hay proyectos sobre cáncer, enfermedades neurodegenerativas, sobre biodiversidad o calidad del aire", ha explicado Rodríguez que, además de vicedecana, es también profesora de la asignatura de Calidad del aire y Contaminación atmosférica.

"Hemos estado estudiando la calidad del aire en granjas, cómo afecta a los trabajadores, pero también cómo afecta al bienestar animal. Hay niveles bastante altos, que yo creo que deberían de regularse", ha matizado.

Cómo afecta la mala calidad del aire al patrimonio de Toledo es otro de los proyectos que esta Facultad tiene en ciernes. "Estamos intentando conseguir fondos para empezar, y hemos hecho ya un análisis preliminar en el Museo Sefardí. Nuestra idea, si conseguimos suficientes fondos, es extenderlo a otros edificios", ha concluido Rodríguez.