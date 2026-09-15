Fallece un joven de 28 años al colisionar su vehículo contra un tractor en la CM 220 en La Gineta

El acciente ha tenido lugar en el kilómetro 21 de la CM-220. - EUROPA PRESS

ALBACETE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre un tractor con remolque y una furgoneta se ha saldado con el fallecimiento de un joven de 28 años, conductor del vehículo de transporte, en la CM 220 en el término municipal de La Gineta (Albacete).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar en torno a las 21.30 horas de este lunes en el kilómetro 21 de la citada vía.

Al lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil y bomberos del parque de La Roda para liberar el vehículo que había quedado atrapado bajo el remolque del tractor.

Asimismo, han asistido una UVI, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias, aunque tan solo han podido dar cuenta del fallecimiento del afectado.