El fallecido Fernández Vaquero coge protagonismo en el Congreso del PSOE en boca de su viuda: "Fue feliz en la política"

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer del fallecido histórico socialista Jesús Fernández Vaquero, Manoli, ha tomado la palabra en el Congreso regional del PSOE para tener unas palabras de recuerdo a su marido, asegurando que fue "feliz en la política" y que dejó grandes amigos a lo largo de su carrera.

Ha asegurado al tomar la palabra que siempre le recordará al lado de Emiliano García-Page. "Nunca se me olvidarán vuestros comienzos, esa extenuación, cuando le preguntaba a Jesús y siempre me decía que estaba agotado", ha rememorado Manoli hablando de un marido que no daba muchas explicaciones sobre su vida política en casa.

También ha tenido palabras para Milagros Tolón, Pablo Bellido, Pepe Bono o José María Barreda, a quienes ha agradecido el trato que siempre tuvieron para Jesús.

"Hoy he venido porque en mi casa yo escuché desde que era muy pequeña que de bien nacido es ser agradecido. Yo pagué las ausencias, pero él fue feliz, incluso en los momentos más difíciles", ha aseverado.

Hablar de Jesús es "hablar de muchas cosas", ya que "era un animal político". Manoli, que le conoció cuando militaba en el Parido Comunista, ha rememorado cómo su familia "conservadora" se llevaba "las manos a la cabeza". "Esta niña que ha ido a un colegio de monjas y ahora anda con éste con los pelos largos...".

611757.1.260.149.20211030125308