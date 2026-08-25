Las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Antigua de Guadalajara superan las 300 actividades y estrenan pregón infantil

Presentación del programa de las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Antigua de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Antigua de Guadalajara superarán este año las 300 actividades con una programación que incorpora como principales novedades el primer pregón infantil, la recuperación de la Fiesta de los Bomberos y la celebración de un quinto encierro por el casco histórico.

Además, el Ayuntamiento implantará un sistema de entradas gratuitas para acceder a la plaza de toros durante los encierros con el objetivo de evitar aglomeraciones y mejorar la seguridad.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el concejal de Festejos, Santiago López Pomeda, han presentado este martes en el Espacio Tyce una programación que, según ha destacado la regidora, busca unas fiestas "aún más completas, participativas y seguras".

Entre las novedades, Guarinos ha destacado la recuperación de la Fiesta de los Bomberos, que incluirá talleres, demostraciones y exhibiciones para niños y jóvenes.

También será novedad el primer gran pregón y chupinazo infantil, que tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre en el parque de la Concordia y correrá a cargo del Consejo de Infancia, Adolescencia y Juventud.

La otra gran incorporación será el quinto encierro, que se suma a los cuatro habituales y que recorrerá el casco histórico. Los cinco encierros contarán con las ganaderías de primera como la de Juan Pedro Domecq.

Además, el martes 15 de septiembre se celebrará una cabestrada inicial denominada 'Saleri II', en homenaje a una de las figuras más representativas de la historia taurina de Guadalajara. El recorrido partirá del Mercado de Abastos y llegará hasta la plaza de toros y permitirá participar a corredores y aficionados.

Tras la cabestrada se presentará un nuevo cabezudo inspirado en Saleri II, que se incorporará a la comparsa de gigantes y cabezudos.

ENTRADAS GRATUITAS PARA LOS ENCIERROS

El incremento de público registrado en los encierros ha llevado al Ayuntamiento a regular por primera vez el acceso a la plaza de toros mediante entradas gratuitas que deberán retirarse previamente.

López Pomeda ha explicado que la medida pretende evitar las aglomeraciones que se producían en los accesos y garantizar que el aforo se controla de forma segura. El aforo previsto es de aproximadamente 7.000 personas, con una reserva de entre 800 y 1.000 plazas para facilitar los movimientos dentro de la plaza.

De las entradas restantes, 3.500 estarán garantizadas para las peñas durante los cinco días de encierro, conforme al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, mientras que las otras 3.500 se destinarán al resto de aficionados.

Los empadronados en Guadalajara tendrán prioridad para retirar las entradas del 1 al 3 de septiembre, en horario habitual de taquilla, con un máximo de dos por persona y por cada festejo.

Las entradas que queden disponibles se pondrán posteriormente a disposición del público general del 9 al 14 de septiembre.

UNA PROGRAMACIÓN MUSICAL REPARTIDA POR LA CIUDAD

La música tendrá un peso destacado en unas fiestas que arrancarán ya con el Festival Gigante, del 27 al 29 de agosto.

Durante los días festivos se sucederán conciertos y actuaciones, entre ellas las de Orquesta Panorama, Leire Martínez, Hombres G y Malú, junto a una amplia programación musical gratuita.

La plaza de Santo Domingo volverá a convertirse en uno de los principales escenarios al aire libre, con actuaciones de Nacha Pop, La Frontera, Cristina Ramos y la Banda Sabinera, además de orquestas, verbenas, tributos y actuaciones organizadas por las peñas.

La Orquesta Panorama tendrá este año un escenario singular, ya que la verbena de vísperas de la Virgen de la Antigua, el 7 de septiembre, se trasladará al entorno de la concatedral de Santa María, con acceso gratuito.

En cuanto al pregón y chupinazo con el que se abre la Semana Grande de Fiestas, tendrá lugar el lunes 14 de septiembre y este año correrá a cargo de la Peña Escopitos -la más grande en número de peñistas- coincidiendo con su duodécimo aniversario.

Un pregón que podrá seguirse además desde una pantalla gigante que se instalará en la plaza de España y que permitirá seguir el acto en directo a quienes no puedan acceder a la plaza Mayor.

CARROZAS, CULTURA, DEPORTE Y TRADICIÓN

El tradicional desfile inaugural de carrozas se celebrará el domingo 13 de septiembre y estará dedicado este año a las Bellas Artes, con la música, la pintura, la danza y el teatro como hilo conductor.

El programa incluye competiciones de baloncesto, fútbol, pádel, frontenis, rugby, atletismo, golf y ciclismo, así como exposiciones, teatro, el Festival Nacional de Folclore, actividades patrimoniales en los torreones de El Alamín y Alvar Fáñez y el pregón oficial a cargo del rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez.

Las fiestas mantendrán igualmente los actos religiosos en honor a la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara, con el traslado de la imagen desde su santuario esta misma semana, la novena, la ofrenda floral, la misa mayor y la procesión del 8 de septiembre -su día grande-, jornada que concluirá con la tradicional quema de la abuela y el espectáculo pirotécnico.

Sobre los fuegos artificiales, Guarinos ha precisado que su celebración dependerá de las condiciones meteorológicas y del índice de propagación de incendios existente en ese momento.

Si las circunstancias desaconsejan su celebración, el Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas y podrá trasladarla a otra fecha.

PROTAGONISMO DE LOS NIÑOS Y FAMILIAS

Los más pequeños tendrán además actividades específicas como espectáculos familiares, fiestas de espuma, talleres, gigantes y cabezudos, actividades medievales en los torreones, conciertos infantiles y propuestas deportivas.

Las atracciones permanecerán abiertas hasta el 21 de septiembre y habrá un Día de la Infancia con descuentos del 50 por ciento.

Asimismo, se mantendrán las jornadas de feria sin ruido, los días 14, 15 y 16 de septiembre de 19 a 21 horas, para facilitar que las personas con hipersensibilidad sensorial o trastorno del espectro autista puedan disfrutar del recinto ferial.

En cuanto a aquellas que tengan cualquier tipo de discapacidad, tendrán prioridad de acceso a las atracciones presentando la tarjeta acreditativa.

Las peñas volverán a desempeñar un papel central. López Pomeda ha asegurado que Guadalajara es "la ciudad con más peñistas que tiene nuestro país" y ha señalado que el número de integrantes superó los 8.000 el pasado año, con previsión de que la cifra vuelva a crecer en esta edición.

"Las peñas son el alma y la esencia de las Ferias y Fiestas de nuestra ciudad", ha afirmado la alcaldesa, que ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de las celebraciones "con alegría y con ilusión", pero también desde "la responsabilidad, el respeto y la convivencia" para garantizar unas fiestas seguras.

En materia de información y seguridad, el Ayuntamiento mantendrá también los 13 o 14 puntos distribuidos por la ciudad que ya se instalaron el pasado año, incluidos los puntos específicos contra las agresiones sexuales y aquellos en los que estarán presentes efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil.

A ellos se sumará este año un punto de información permanente en la plaza del Jardinillo.

NEREA CALVO, GANADORA DE LOS DOS CARTELES

La presentación del programa ha estado precedida por la de los carteles de las Ferias y Fiestas y de los Encierros, ambos obra de la artista Nerea Calvo, de 31 años y especializada en pintura realista al óleo.

Calvo ha explicado que en el cartel de las Ferias ha querido representar a la Virgen de la Antigua junto a elementos vinculados a Guadalajara y a la celebración festiva, mientras que para el cartel de los encierros ha optado por un toro en movimiento y un pañuelo morado que adquiere la forma de una 'G' de Guadalajara y la plaza.