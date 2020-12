Fernández espera un Congreso de PSOE C-LM "tranquilo"

TOLEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, augura que el Congreso Regional del PSOE del próximo año será "tranquilo, en principio", y si hubiera candidatos alternativos al actual secretario regional, Emiliano García-Page, y se celebran primarias ha deseado que se vivan "con mayor naturalidad" que otros procesos similares pasados.

"Espero que hayamos aprendido algo de los procesos de primarias que hemos vivido y es a vivirlas con mucha madurez", ha destacado en una entrevista con Europa Press la portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha confesado que le "ofende" y "molesta" y ha sufrido "muchísimo" en todos los procesos de primarias vividos "cuando enfrentamientos entre militantes, cuando hay insultos".

En cualquier caso, tras admitir que el PSOE regional todavía no ha puesto la cabeza en ese escenario congresual más allá de saber que el próximo es año de congresos, la también consejera de Igualdad tiene claro que el actual secretario regional debería ser quien revalide ese cargo. "Esa es mi posición y de la mayoría de los militantes de Castilla-La Mancha", ha reseñado.

"Creo que honestamente --García-Page-- es el secretario general que necesitamos y si hubiera otro u otra tendría que tener la misma actitud, anteponer los intereses de nuestra tierra a los intereses de nuestro partido", ha expresado tras reconocer que aunque a veces la relación entre una federación y Ferraz "no es fácil", el PSOE aquí tiene "una cultura de anteponer los intereses de la región a los de nuestro partido, y esto es lo que hace Page por mas que se crean algunas personas otra cosa".

Sobre los posibles candidatos alternativos, que "puede haberlos" aunque de momento es algo que desconoce, ha descartado que alguien "se atreva a presentarse como paladín de Pedro Sánchez", entre otras cosas "porque las primarias son para que participen las bases y no para que desde arriba nos impongan un candidato", algo que, además, "sería un poco incongruente con el discurso del secretario general".

"No creo que haya un paladín en Castilla-La Mancha porque hay un apoyo muy incontestable dentro del electorado. Tenemos una mayoría absoluta incontestable. No creo que el secretario general del PSOE esté pensando en cómo fastidiar al PSOE de Castilla-La Mancha. No lo contemplo como opción".

Finalmente, respecto a las citas congresuales provinciales, Blanca Fernández contempla un escenario en el que todos opten a la reelección y aunque no ha hablado con ellos personalmente "parecería lo normal", ha considerado. "Todos han obtenido buenos resultados electorales en sus provincias", ha recordado.