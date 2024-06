Festial! afronta la jornada de este sábado con horarios reestructurados tras la ausencia de Amaral por afonía de Eva

CIUDAD REAL, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festial!, festival de música que se está celebrando en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), afronta la jornada de este sábado con una reestructuración de sus horarios, tras la ausencia de Amaral, cabeza de cartel de esta jornada, por afonía de Eva, su cantante, a consecuencia del Covid que contrajo hace unos días.

El propio grupo aragonés comunicó a través de sus redes sociales que, por este motivo, no iban a poder ofrecer su concierto en Alcázar de San Juan, donde esperan volver en el futuro próximo. No obstante, aseguran que la doctora que atiende a Eva les ha explicado que la cantante se encontrará recuperada "en unos pocos días".

El Festial!, según han confirmado a Europa Press fuentes de la organización, ha optado por reestructurar sus horarios, de tal manera que la apertura de puertas se producirá este sábado a las 18.30 horas, para dar paso a las actuaciones de Los Galván a las 19.00 horas y Sienna a las 20.05 horas.

Travis Birds subirá al escenario a las 21.10 horas; a las 22.40 horas será el turno de Sidecars; a las 00.30 horas subirá al escenario La La Love You y a las 2.00 horas Fuzzz By Dj Nano. Los dj's entre conciertos serán Stanz Dj y Sito.

La organización ha ofrecido la posibilidad de devolver tanto las entradas para este sábado como los abonos completos del festival, tal y como han manifestado en sus redes sociales.

El festival de música de Alcázar de San Juan arrancó el pasado jueves 30 de mayo de la mano de la mano de los vinos de la Denominación de Origen La Mancha, este viernes la música comenzó a sonar a las 12.00 horas, en la explanada exterior del Bar Cartelera, con Eyelet, Julieta 21 y Arizona Baby.

SIDONIE Y ARDE BOGOTÁ HICIERON BAILAR

Ya en el complejo polideportivo, abrió la tanda de conciertos, Claim, al que siguió Comandante Twin y Barry B, para dar paso a Sidonie, que con su sentido del humor y buen rollo deleitó al público con algunos de sus temas más conocidos como 'Me llamo Abba', 'Un día de mierda', 'Fascinado', 'El incendio', 'Carreteras infinitas' y 'Estais aquí'. El cantante, Marc Ros, se divirtió y divirtió al público mientras lo llevaban a hombros y brindaba por Alcázar y la tierra del Quijote.

El plato fuerte de este sábado fue la actuación de Arde Bogotá, con un recinto totalmente abarrotado y entregado al grupo cartagenero, que abrió fuego con temas como 'Antiaéreo' y 'Qué vida tan dura', inoculando su potente sonido entre los presentes desde el minuto uno. El vocalista, Antonio García, fue derramando su torrente de voz --también compartiendo tema desde césped con los presentes-- en temas como 'Cowboys de la A-3', 'Exoplaneta', 'Los perros' o 'La salvación'.

Shinova y We Are Not Dj's cerraron una noche que se volvió fría, pero solo en lo climatológico, que no impidió que los asistentes a esta primera jornada disfrutaran bailando hechizados y seducidos por la música de la jornada.

Organizado con la colaboración del Ayuntamiento, la Concejalía de Turismo y el Patronato Municipal de Turismo de Alcázar, y el sello de Planeta Sonoro y la colaboración de Del Toro, el festival cuenta, además, con el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Junta de Castilla La Mancha, García Baquero y Vibra Mahou.