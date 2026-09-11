Francisco Rodríguez, nuevo coordinador general de la Delegación de la Junta en Toledo - AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

TOLEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno municipal de Illescas (Toledo) y segundo teniente de Alcaldía, Francisco Rodríguez, ha sido nombrado nuevo coordinador general de la Delegación de la Junta en la provincia de Toledo.

Rodríguez ocupará el cargo que hasta ahora regentaba Javier Úbeda, quien la semana pasada era nombrado secretario general de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, en sustitución de Rafael Perezagua, que cesaba en su cargo a petición propia.

Francisco Rodríguez, además de portavoz del equipo de Gobierno municipal de Illescas (Toledo) y segundo teniente de alcalde, se ocupa de coordinación de las área de ordenación del territorio.

Comunicaciones institucionales, vivienda, conservación y mantenimiento urbano, limpieza vial, aperturas, medio ambiente, parques y jardines, integración urbana, transportes, agricultura, caza y ganadería, ordenación del territorio, empresas, deportes, comunicación, portavocía y nuevas tecnologías, son algunos de los asuntos que coordina el Francisco Rodríguez en el Ayuntamiento de Illescas.