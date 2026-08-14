El fuego de El Recuenco mejora, regresa a nivel 1, se levanta la evacuación y se desconfina El Pozuelo

GUADALAJARA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos vespertinos en el entorno del fuego de El Recuenco han permitido que en pocas horas la situación operativa haya regresado a nivel 1.

Según informa el Infocam y recoge Europa Press, de este modo se levanta la evacuación de la localidad de El Recuenco y el confinamiento de la localidad de El Pozuelo, ésta en la provincia de Cuenca. Eso sí, se mantienen la regulación del tráfico en la carretera CU-V-9201.

En estos momentos, hasta veinticinco medios terrestres y 119 efectivos permanecen trabajando en las labores de extinción.