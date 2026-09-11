La Fundación General de la UCLM incorpora a Carla Avilés como nueva directora

Carla Avilés, Nueva Directora De La Fundación General De La UCLM. - UCLM

CIUDAD REAL 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha incorporado a Carla Avilés Rogel como nueva directora de la entidad, cargo que desempeña desde el pasado 1 de septiembre, tras la aprobación por parte del Patronato.

Con una amplia trayectoria en el ámbito de la formación, la gestión de equipos y el impulso del emprendimiento y la innovación, Avilés asume la dirección ejecutiva de la fundación con el objetivo de reforzar su papel como instrumento de conexión entre la universidad, la sociedad y el tejido productivo de Castilla-La Mancha, según ha informado la institución académica en nota de prensa.

Licenciada en Filología Moderna por la Universidad de Castilla-La Mancha, Carla Avilés Rogel ha desarrollado una sólida carrera profesional vinculada a la gestión, la formación y la dirección de proyectos. Durante los últimos trece años ha ejercido como directora general de la Fundación Horizonte XXII de Globalcaja, desde donde ha promovido numerosas iniciativas relacionadas con el emprendimiento, la capacitación profesional y la colaboración entre el ámbito universitario y empresarial

Cuenta con experiencia en entornos nacionales e internacionales y ha desempeñado responsabilidades directivas en distintas organizaciones. Su vinculación con la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido constante a lo largo de su trayectoria profesional. En 2022, el Consejo Social de la UCLM la distinguió como egresada destacada en reconocimiento a su trayectoria profesional. Además, ha participado en distintas iniciativas de colaboración entre la universidad regional y la Fundación Horizonte XXII, impulsando proyectos de innovación, transferencia del conocimiento y apoyo al emprendimiento universitario.

La Fundación General de la UCLM canaliza actividades de formación permanente, empleabilidad, cultura, cooperación, transferencia e innovación impulsadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. A través de sus programas y proyectos, la fundación contribuye a acercar el conocimiento generado en la universidad a la sociedad y a favorecer la colaboración con empresas, instituciones y organizaciones.

La nueva directora, que sustituye a Juan Ramón de Páramo en el cargo, afronta esta etapa con la voluntad de seguir potenciando la actividad de la fundación como espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y los diferentes agentes sociales y económicos de la región, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo del talento, la innovación y la generación de oportunidades para Castilla-La Mancha.