Los gabinetes de Sánchez y Page perfilan la reunión entre ambos presidentes y "muy pronto" se conocerá la fecha

CIUDAD REAL, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fecha de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dentro de la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos se conocerá "muy pronto".

"Se están cerrando por parte de los gabinetes y muy pronto informaremos de ello", ha asegurado el vicepresidente segundo del Gobierno castellanomanchego, José Manuel Caballero, preguntado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Viso del Marqués (Ciudad Real), localidad donde se reúne estos días todo el Consejo de Gobierno con motivo del inicio del curso político.

No obstante, Caballero ha querido aclarar que "las reuniones no se hacen de acuerdo a ningún otro interés que no es el de la fecha de aprobación de los estatutos".

"No hay una decisión del Gobierno de España de reunirse primero con un presidente o una presidenta por una cuestión concreta, sino que es estrictamente siguiendo el orden que establece la aprobación de los estatutos autonómicos y en este sentido cuando llegue el de Castilla-La Mancha habrá sido por el orden lógico", ha señalado.