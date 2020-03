Garantizar acceso a Internet y quitar privilegios de ex presidentes, propuestas de Cs al Estatatuto

La formación naranja sugiere medidas de protección para denunciantes de casos de corrupción y mecanismos para evaluar la efectividad de políticas públicas

El diputado de Cs en las Cortes de Castilla-La Mancha David Muñoz Zapata ha avanzado algunas de las propuestas que llevará su partido político a la primera reunión convocada este miércoles por el Gobierno regional para analizar una futura reforma del Estatuto de Autonomía, entre las que ha destacado garantizar el acceso universal a Internet, suprimir aforamientos o acabar con los privilegios que aún pueden mantener los ex presidentes autonómicos.

En rueda de prensa, Muñoz Zapata ha avanzado que la formación irá a la reunión "con buena voluntad y vocación constructiva" aunque aún desconocen si hay alguna premisa.

La única referencia es el fallido Estatuto de Autonomía de hace 12 años, si bien ahora confía en que el nuevo texto "vaya por otro camino" y no sea un "Estatuto a la catalana".

"Tiene que ser útil para la ciudadanía y no ser para reivindicar identidades regionalistas que no existan", ha confiado el parlamentario toledano, quien ha añadido que el nuevo texto tiene que defender que sea el sector privado el que venga a dinamizar la economía.

La principal fuente de riqueza debe de ser el sector privado "para no tener una región meramente asistencial que se dedica a prestar servicios", para así conseguir "una región capaz de generar empleo por sí sola y cuyos sectores económicos no dependan de subvenciones".

Para Muñoz Zapata, "la mejor manera de blindar servicios es que el gasto sea eficiente". Además, ha sugerido no acaparar más competencias para poder prestarlas mejor.

Tras recordar que los derechos fundamentales ya están recogidos en la Constitución, sí ha precisado que hay que desarrollar algunos en particular dentro de las normas castellanomanchegas, y uno de los que va a defender Cs será "el derecho de acceso a Internet".

Para Muñoz Zapata, "no puede ser que en zonas urbanas se tenga acceso a Internet y no en zonas rurales", algo que no ha de articularse "para conectarse a redes sociales o ver la serie de moda" sino para "crear oportunidades de empleo" en el campo.

RECUPERAR UN ÓRGANO FISCALIZADOR

También propone desde la "tozudez" que cada euro que se gasta en la región "valga para algo", porque si no "se pierde".

Para ello, propone medidas para evaluar las políticas públicas que se articulan desde la Administración regional, las que "no se pueden calificar en base a titulares, sino en base a si han alcanzado los objetivos planteados". "Y si no se alcanzan, que el responsable público que no se lo ha gastado bien responda sobre ello".

En este apartado, y preguntado expresamente por la posible recuperación de la Sindicatura de Cuentas, ha pedido que no se intente "resucitar a un muerto" y que se articule un organismo "totalmente independiente".

"Creemos que el Síndico, si se recupera, tendría que ser elegido en un concurso público que garantizara que la persona al frente fuera totalmente independiente a cualquier interés político y no sea algo que se ha repartido entre dos o tres partidos que están en las Cortes", ha apuntado, sugiriendo además que este órgano "tiene que servir para algo". Tal y como ha recordado, Cs ya llevaba en el programa electoral la idea de fiscalizar las cuentas públicas.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Las medidas de regeneración democrática como eliminar aforamientos o "desterrar la posibilidad del 'Estatuto del expresidente', y que ni Barreda, ni Cospedal ni Page han querido eliminar".

Estos privilegios como coche oficial, salario y oficina aún se respetan, y PP y PSOE "nunca se han puesto de acuerdo para eliminarlo".

Otra sugerencia es conseguir que los ayuntamientos sean autosuficientes para no tener que depender de la financiación autonómica y así evitar tratos de favor a consistorios del mismo color político que quien gobierne en la Comunidad Autónoma.