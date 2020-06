Page ve el pacto del PSOE con Bildu propio de un estado de "máxima necesidad y agobio"

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha considerado que el pacto de su partido a nivel nacional con EH Bildu para asegurar la prórroga del estado de alarma fue "propio de un estado de máxima necesidad y agobio".

"Bildu ha tenido una ocasión de salvar vidas después de haber estado toda la vida haciendo lo contrario y haber nacido desde la base de arrancarle la vida a la gente", ha manifestado García-Page este martes durante una entrevista en Onda Cero.

El presidente castellanomanchego tampoco ha querido relacionar a Bildu con el resto de partidos nacionalistas del arco parlamentario, asegurando que es "caso aparte".

"No comparto para nada la ideología de ERC ni la nacionalista, en definitiva, pero no voy a confundir nunca a aquellos que han defendido la violencia de quien no lo hace, por muy violento que resulte escucharlos", ha apostillado.