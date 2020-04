El Gobierno pospone los actos del 31 de mayo, Día de la Región: "No podemos estar de fiesta"

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido posponer los actos del 31 de mayo, Día de la Región, según ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández.

En rueda de prensa, Fernández ha explicado que el Gobierno regional se pondrá en contacto con las personas y entidades reconocidas y premiadas para aplazar esta celebración porque entiende "que no es el momento y que no se dan las circunstancias".

"Entendemos que el 31 de mayo, siendo un día no laborable, que no festivo, porque no podemos estar de fiesta, tiene que ser un día de luto y de duelo, un día en el que se rinda homenaje a las víctimas y a las personas que han caído, así como al personal que ha dado la batalla en primera línea", ha apuntado la portavoz del Gobierno.