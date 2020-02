Gobierno C-LM prevé un crecimiento próximo al 2% para 2020, por encima de las previsiones nacionales y europeas

Publicado 12/02/2020 12:18:58 CET

TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene unas previsiones de crecimiento para 2020 "mejores que las españolas y europeas", y que alcanzarían el entorno del 2% este año, tres décimas por encima de la previsión nacional para este año y superior al 1,2% de crecimiento previsto por la UE para 2020.

Así lo ha avanzado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha indicado que aunque el Gobierno de España redujo este martes las previsiones de crecimiento para este año --al 1,6%-- y el que viene, en Castilla-La Mancha "las previsiones son mejores".

En un desayuno informativo organizado por www.encastillalamancha.es, ha precisado que, en un escenario de mayor ralentización en la salida de la mejoría económica para España, en la Comunidad Autónoma se apuesta "por la estabilidad y la certidumbre".

Dicho esto, la titular de Empleo ha argumentado que ella no ve "crisis" sino "ralentización" en el crecimiento económico y por ello ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque "estamos haciendo la tarea frente a tiempos complejos, estamos fijando y pactando la hoja de ruta adaptándonos a nuevos retos y desafíos", ha destacado.

En este contexto, se ha referido al Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica 2019-2023, que verá la luz entre los meses de mayo y junio de este año, con el que se va a "converger más" con los parámetros económicos del conjunto del país y apostar por la recuperación social en Castilla-La Mancha a través de ocho ejes "adaptados a los nuevos tiempos".

Entre las iniciativas que vertebran ese pacto ha mencionado el recientemente firmado Plan Adelante, un pacto por la industria y una ley de industria que potencie la capacidad de la industrialización y un plan estratégico de zonas industriales para posicionar los activos de la región, así como otras medidas como una ley de acompañamiento a las inversiones estratégicas necesarias o la reedición del plan de autoempleo.

Franco, que ha avanzado que las políticas activas de empleo "van a seguir estando muy presentes en la agenda de la Consejería", y ha citado la puesta en marcha del Plan de Empleo --donde se ha logrado que una de cada cuatro personas que han pasado por ellos consigan un trabajo-- ha explicado las cuatro estrategias para fomentar el empleo en las que trabaja su departamento, para desempleados de larga duración, jóvenes desempleados, para la igualdad y para personas con discapacidad.

Dentro de las medidas para los 29.000 jóvenes desempleados que buscan oportunidades en la región y que pretenden "que no se tengan que ir fuera" se contemplan mejoras en el Plan de Retorno del Talento Joven, la puesta en marcha de una red de empresas por el talento joven y la habilitación, en las oficinas Emplea, de espacios orientados a jóvenes "que permitan romper el círculo vicioso de acceso a la primera experiencia laboral".

La consejera de Economía, que ha destacado que la inversión extranjera "se ha multiplicado por seis", cosa que ha achacado a que en la región "somos estables, seguros, predecibles y previsibles", no ha querido desvelar si se prevé la próxima instalación de empresas "potentes" en la región, aunque ha puntualizado que el aeropuerto de Ciudad Real "está en conversaciones avanzadas con algunas".

DECRETO TURISMO

Dentro del turno de preguntas, y en relación al decreto de guías turísticos, la consejera ha señalado que ya hay un sexto borrador en el Consejo Consultivo, y que se ha llegado "a algunos puntos en común" con el sector, como por ejemplo los relacionados con la habilitación de estos profesionales.

"El único punto que está en conflicto es si los guías de otras comunidades autónomas pueden ejercer en Castilla-La Mancha", ha confesado Franco, quien ha añadido que "no hay ninguna comunidad autónoma que impida que un guía ejerza su actividad en esa región" y que esta no quiere ser "la primera" que le diga a un guía de otra región "que no puede ejercer".