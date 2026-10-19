El Gobierno de C-LM ve necesario visibilizar la contribución de las mujeres a la gastronomía

Entrega de premios del VIII Congreso de Culinaria Castilla-La Mancha. - JCCM

CUENCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha incidido en la necesidad de visibilizar la contribución de las mujeres a la gastronomía, no solo desde la cocina, sino también desde la investigación, la sala, el emprendimiento o la comunicación.

"Durante décadas, su trabajo ha sostenido la cultura culinaria desde la sombra. Ahora, por fin, se reconoce su valor y su impacto", ha destacado durante la entrega de los Premios del VIII Congreso de Culinaria Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar en Cuenca, y que se celebra bajo el lema 'Con Voz Propia' y tiene como 'leitmotiv' visibilizar y reconocer el papel de las mujeres --cocineras, investigadoras, empresarias, comunicadoras y formadoras-- que transforman el sector gastronómico desde la vanguardia y la tradición.

En base a esta idea de situar a las voces femeninas de la gastronomía en el centro del discurso, todas las ponentes del VIII Congreso son mujeres.

La primera de ellas, informa el Gobierno regional, es Annette Abstos, fundadora de Annette Abstoss-Agencia Gastronómica, cuya trayectoria profesional ha estado ligada a numerosos ámbitos del sector desde la concina, pasando por funciones en restaurantes, hoteles, empresas de catering y distribución alimentaria.

Destaca también la ponencia de Marían Martínez, fundadora, copropietaria y directora de Cenador de Amós que, junto al chef Jesús Sánchez, ha convertido un proyecto nacido hace más de tres décadas en Villaverde de Pontones (un pequeño pueblo de Cantabria) en un destino gastronómico de alcance internacional, reconocido con tres Estrellas Michelin.

Esta edición también cuenta con un despliegue de las gastroexperiencias, para llegar a las cinco provincias de la región y la integración del patrimonio histórico como la Catedral de Cuenca, museos y palacios provinciales, con demostraciones culinarias.

IMPORTANCIA DEL SECTOR HOSTELERO

En este marco, Martínez Guijarro ha destacado la importancia del sector de la hostelería para el empleo y la actividad económica de la región. Y es que la hostelería ha cerrado el mes de septiembre con más de 54.000 trabajadores, la cifra más alta de la serie histórica.

Tras asegurar que la hostelería es "uno de los motores del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, ha señalado que el empleo en la hostelería de Castilla-La Mancha "crece por encima de la media nacional" y ha señalado que la región es la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento en este ámbito.

De hecho, los más de 54.000 trabajadores del sector hostelero registrados en septiembre suponen 3.000 más que hace un año.

Durante su intervención, Martínez Guijarro también se ha referido a la estrecha relación entre la hostelería y el desarrollo turístico y gastronómico de Castilla-La Mancha, así como a su contribución a la actividad económica y al empleo en las cinco provincias.

Asimismo, ha destacado la evolución de un sector que mantiene su vinculación con los valores y productos de la tierra y que está alcanzando un importante reconocimiento a nivel nacional con propuestas que combinan las tradiciones culinarias y la vanguardia.

PREMIOS CULINARIA 2026

Asimismo, se han entregado los Premios Culinaria de este 2026 que han recaído en la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha en la categoría de 'Trayectoria'.

En el apartado de 'Talento Femenino' se ha galardonado a Annika García-Escudero, jefa de sala y copropietaria del restaurante Iván Cerdeño-Cigarral del Ángel, de Toledo. En la categoría de 'Talento Joven' se ha premiado Iván Anaya, chef del restaurante 'El Mirador de La Mancha' de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real; y el premio 'Sala y Sumillería' ha recaído en esta edición a Andrei Popa, sumiller del restaurante El Doncel de Sigüenza, en Guadalajara.