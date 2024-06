Gutiérrez contrapone el año de gobierno de Page al de PP y Vox: "Con una mano recortan y con la otra fríen a impuestos"

TOLEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha contrapuesto este viernes el primer año de esta legislatura del Gobierno de Emiliano García-Page, del que ha dicho "estamos muy orgullosos", frente al primer año de los gobiernos de PP y Vox en ayuntamientos de la región, donde "con una mano recortan y con la otra están friendo a impuestos".

"Mientras que en este año de Gobierno en Castilla-La Mancha, Page ha puesto las velas del avance y del progreso a todo rendimiento, el PP y Vox con una mano recortan en igualdad, en cultura y en diversidad, y con la otra enchufan la freidora para freírnos a incrementos de impuestos en todos los ayuntamientos", ha aseverado.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Gutiérrez ha señalado que este sábado el partido va a celebrar una reunión de su Comité Regional en Toledo, donde, entre otras cosas, va a analizar este año de gobierno en Castilla-La Mancha, además de hacer un balance de gestión de los principales ayuntamientos donde el PP se puso en coalición con Vox "para, además, quitar a quienes ganaron las elecciones".

Un año, ha apuntado, en el que PP y Vox "han incrementado el IBI fuertemente, han incrementado los impuestos directos, y hoy, además, conocemos que incrementan el precio del transporte público, por ejemplo, en Guadalajara, o que han multiplicado un 200 % las tasas deportivas en el Ayuntamiento de Toledo".

Para el dirigente socialista, "llama la atención" que "si el Gobierno de Castilla-La Mancha pone más dinero que nunca en los planes de empleo, los ayuntamientos del PP y Vox estén poniéndose de perfil o no cogiendo el 100 % de las posibilidades de subvención que le da el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha informado el PSOE en nota de prensa.

O que "si el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue incrementando el presupuesto de igualdad o el presupuesto de cultura, de recuperación de patrimonio, los ayuntamientos del PP y Vox estén, precisamente, recortando en cultura, recortando en igualdad, recortando en la defensa de los derechos de la mujer", ha añadido.

Del mismo modo que ha cuestionado que, "si el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue manteniendo una política fiscal sensata y moderada, pactada con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos; el PP y Vox donde gobiernan en los ayuntamientos estén poniendo la freidora de subir impuestos a todo rendimiento".

EL PSOE 'REGALA' UN MAPA HIDROGRÁFICO A PACO NÚÑEZ

Gutiérrez, que también ha hecho referencia a las declaraciones este jueves del presidente regional del PP, Paco Núñez, porque "cuando uno cree que el Tajo desemboca en Murcia y el Júcar en Portugal, al final se entiende que sea muy difícil llegar a pactos en materia de agua", ha reflexionado.

Y ha indicado que se le ha remitido desde el PSOE de Castilla-La Mancha "un plano hidrográfico para a ver si es posible que, sabiendo dónde desemboca cada río que pasa por Castilla-La Mancha, podamos llegar a un acuerdo en materia de agua. Creemos que no es posible que haya un PP que ya en cuarenta años de autonomía de Castilla-La Mancha no haya defendido ni una sola vez una sola gota de agua para Castilla-La Mancha, y ahora entendemos por qué", ha ironizado.

DÍA DEL ORGULLO

De otro lado, ha señalado, en el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que el problema de PP y Vox no son las banderas arcoíris, sino "esconder" detrás de su retirada en las instituciones donde gobiernan los recortes en valores y en programas de igualdad y diversidad sexual y, por tanto, "en libertad y en respeto".

Gutiérrez se ha pronunciado así ante aquellos que "quieren imponer una bandera en blanco y negro, donde solo quepan los que piensan como ellos, los que aman como ellos, los que sienten como ellos y, en definitiva, aquellos que siguen con sus únicos estándares".

De este modo, ha avanzado que este sábado el PSOE de Castilla-La Mancha durante la celebración de su Comité Regional en Toledo aprobará una resolución en defensa del colectivo LGTBI, así como de "la diversidad, la libertad y la igualdad" frente a los retrocesos "a los que nos quieren condenar el PP y Vox".

Así se ha referido a los episodios que se han venido produciendo en las instituciones que gobiernan PP y Vox, en torno a las banderas arcoíris, y ha asegurado que el problema no son las banderas, sino "lo que se esconde con la retirada de éstas. El problema no es que no les guste la bandera arcoíris, el problema es que quieren condenar a todos los ciudadanos a vivir en blanco y negro en Castilla-La Mancha y en España".

Ha lamentado "la guerra de banderas a la que nos está llevando el PP y Vox donde gobiernan. No sabemos en qué les molestan, en qué se sienten atacados, o en qué sienten que es un agravio a nadie de la población", porque las banderas, ha manifestado, "defienden la diversidad y la libertad", advirtiendo de que, por primera vez en 20 años, "el PP siente que esas banderas atacan o no representan".

Sin embargo, el dirigente socialista ha recordado que no solo las banderas son el problema, sino que con ellas, además, PP y Vox "recortan en valores, en programas y en políticas destinadas a hacer a nuestra comunidad autónoma, a nuestros ayuntamientos y a nuestro país, un poquito mejor", ha señalado aludiendo a la eliminación de programas de diversidad cultural y social, al recorte en programas contra la violencia de género o los puntos violeta, o a la censura cultural de obras sobre la diversidad sexual y social.

Y por ello, y ante el episodio ocurrido este jueves durante la celebración del Pleno municipal de Toledo, en la que el alcalde 'popular', Carlos Velázquez, ordenó a la Policía a retirar la bandera LGTBI de la bancada de los ediles socialistas, Gutiérrez ha asegurado que lo que busca el PP son "excusas de mal pagador para justificar que hacen caso a Vox y que se han convertido en los subalternos de las políticas que marcan".