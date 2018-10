Gutiérrez se presentaría a la Alcaldía de Escalona si le acompañan sus compañeros

Actualizado 26/10/2018 14:11:08 CET

El alcalde de Escalona y presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha dicho estar dispuesto a presentarse por cuarta vez a la Alcaldía de la su localidad si le acompañan los compañeros de su equipo de Gobierno.

"Creo que sí, aunque dependerá de lo que digan mis compañeros. Si ellos me acompañan estoy dispuesto a repetir, si no, me lo pienso", ha dicho Gutiérrez, preguntado durante el 'Espacio Reservado' que organiza 'Encastillalamancha' por su intención de volver a concurrir como alcalde de Escalona.

En este marco, el también presidente de la Institución provincial se ha vuelto a mostrar partidario de que los presidentes de las diputaciones sean elegidos de forma directa también en las urnas pues a su entender, "se hace imprescindible corregir esta anacrónica e incongruente circunstancia".

Así las cosas, preguntado hasta en tres ocasiones si estaría dispuesto a presentarse en caso de que hubiera comicios para elegir a los presidentes de las diputaciones, tras bromear diciendo que si hubiera primarias se lo pensaría, tan solo ha defendido que su equipo de Gobierno en la Institución provincial --del que forma parte-- ha hecho un trabajo "excelente" y puede seguir haciendo más cosas, pues es un proyecto que puede estar "inacabado".

