Herido un menor de cuatro años tras ser atropellado por una furgoneta en Manzanares

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CIUDAD REAL 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un menor de cuatro años de edad ha resultado herido este martes tras ser atropellado por una furgoneta en la calle Pérez Galdós de la localidad ciudadrealeña de Manzanares.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.08 horas.

Al lugar se ha desplazado la Policía Local y una UVI que ha trasladado de urgencia al menor al Hospital 'Virgen de Altagracia' del municipio.