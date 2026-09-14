Un herido tras una pelea multitudinaria en el recinto ferial de Los Yébenes (Toledo)

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TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 38 años de edad ha resultado herido tras sufrir una contusión en la cabeza durante una pelea multitudinaria que ha tenido lugar este lunes en el recinto ferial de Los Yébenes (Toledo).

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos han tenido lugar a las 6.28 horas.

El herido, tras ser atendido por un médico de urgencias, ha sido trasladado en una UVI al Hospital Universitario de Toledo, en un operativo en el que también han participado agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital.