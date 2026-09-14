El historiador conquense Santiago Domínguez comanda el nuevo documental sobre los Ayoreo, indígenas en Chaidí (Paraguay)

CUENCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conquense Santiago David Domínguez, doctor en Historia y Arqueología, ha comandado el rodaje del nuevo documental español sobre los Ayoreo Totobiegosode, grupo indígena que vive en la comunidad paraguaya de Chaidí.

Rodado por el cineasta Dorian Sanz y producido por Visual Quality, los miembros del equipo ya habían estado años atrás visitando a este grupo indígena de cazadores, recolectores y horticultores incipientes, entablado amistad sobre todo con los Ayoreo Totobiegosode que viven en Chaidí.

El documental persigue el objetivo de alcanzar, documentar y mostrar los campamentos que quedaron abandonados en medio de la selva por la deforestación, "tras la traumática salida de la misma, a la que se vieron obligadas, de muchas de estas personas del sub-grupo Totobiegosode en 1986, 1998 y, más recientemente, en 2004".

Se han filmado muchas actividades tradicionales que aún se hacen o que se preservan "en la memoria de los más viejos": caza de aves, tortugas, armadillos, recolección de miel, confección de figuras artísticas, entre otras.

Ellos mismos han llevado a los documentalistas e investigadores a los campamentos, que están en sus propiedades comunitarias, y les han explicado aquella forma de vida que dejaron atrás junto a sus hijos, hijas, padres y madres.

El propio Domínguez ha explicado que su vuelta "al Chaco, con los amigos hechos en años anteriores en la comunidad de Chahidí", tiene como fin "aprender más cosas sobre su cultura", con la novedad de "estudiar y documentar dos campamentos de cuando vivían de forma de vida nómada".

Uno de los miembros de este colectivo, Tagüide Picanerai, forma precisamente parte del equipo, en calidad de traductor y asesoramiento en campo.

Picanerai señala que "la cultura ayorea, al igual que cualquier otra milenaria hoy día en el mundo, se puede visibilizar". "Hay como de 9.000 a 10.000 ayoreos entre Bolivia y Paraguay, en los dos países", ha precisado.

"Creemos que es fundamental que el mundo también sepa que estamos aquí, presentes, no solamente somos el pasado. Entonces, hoy por hoy estamos luchando también para que seamos parte del mundo y del futuro hoy día", ha afirmado.

Toda esta información cultural y vivencias serán reflejadas en un largometraje de alrededor de 80 minutos, dirigido al público español como internacional, traduciéndose a varios idiomas.