Un hombre es herido por arma blanca durante un atraco en la vía pública en Toledo

Archivo - Hospital Universitario de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por arma blanca este jueves durante un atraco en la vía pública ocurrido en la ciudad de Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 0.50 horas en la calle río Alberche, cuando el afectado, de 39 años de edad, ha recibido varias heridas de arma blanca durante el atraco.

El herido ha sido trasladado por efectivos de la Policía Local hasta el centro de salud, donde ha recibido una primera atención médica, y posteriormente ha sido trasladado por los mismos agentes al Hospital Universitario de Toledo.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Nacional.