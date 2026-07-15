Eclipse solar 2026 en España: mapa de visibilidad y buscador para saber dónde y en qué zona se verá mejor

Dónde ver el eclipse en España - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 podrá verse desde España y será uno de los fenómenos astronómicos más destacados de los próximos años. Ese día, la sombra de la Luna cruzará la Península de oeste a este y permitirá ver un eclipse total en buena parte de la mitad norte del país, mientras que en otras zonas se observará como parcial.

El fenómeno coincidirá, además, con el atardecer. Esto hará que la visibilidad no dependa solo de estar dentro de la franja de totalidad, sino también de contar con un horizonte despejado hacia el oeste, tal y como recoge el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web.

Para facilitar la consulta, Europa Press ofrece un mapa de visibilidad del eclipse solar de 2026 y un buscador por municipios que permite comprobar cómo se verá el fenómeno en cada localidad: si será total o parcial, en qué momento alcanzará su fase máxima y qué condiciones de horizonte conviene tener en cuenta.

MAPA DE VISIBILIDAD DEL ECLIPSE SOLAR 2026 EN ESPAÑA

[MAPA]

El mapa interactivo permite consultar cómo se verá el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en España, con el recorrido previsto de la sombra de la Luna y las distintas franjas de visibilidad sobre el territorio.

La barra superior permite desplazar la sombra de la Luna de izquierda a derecha para ver cómo avanzará el eclipse a lo largo de la tarde. De esta forma, se puede seguir el recorrido de la zona de totalidad y comprobar en qué momento pasará por cada área.

Las franjas paralelas del mapa indican el porcentaje de visibilidad del eclipse en cada zona (situando el cursor del ratón por encima). En las áreas situadas dentro de la banda central, el eclipse se verá como total; fuera de esa franja, el fenómeno también podrá observarse, aunque de forma parcial.

Además, se puede hacer zoom con el ratón para ver con más detalle qué municipios, zonas o calles quedan dentro de cada franja de visibilidad.

BUSCA TU MUNICIPIO: HORA, FASE MÁXIMA Y VISIBILIDAD DEL ECLIPSE

[BUSCADOR / TABLA]

El buscador permite introducir el nombre de un municipio para consultar los datos principales del eclipse en esa localidad. Entre la información disponible figuran la comunidad autónoma, el municipio y provincia, la fase máxima del eclipse, la hora de inicio de la fase parcial, el momento máximo, el fin de la fase parcial, el inicio y fin de la totalidad en los lugares donde se produzca, la hora de la puesta de sol y una recomendación sobre el horizonte.

Esta consulta es útil porque el eclipse no se verá igual en todos los puntos de España. En algunos municipios la fase máxima será total, mientras que en otros será parcial. Además, al producirse con el Sol bajo, la visibilidad real dependerá mucho del lugar exacto desde el que se observe.

DÓNDE SE VERÁ MEJOR EL ECLIPSE SOLAR 2026 EN ESPAÑA

Las mejores zonas para ver el eclipse serán las que queden dentro de la franja de totalidad, especialmente en los puntos donde el fenómeno dure más tiempo y el horizonte oeste esté despejado.

En España, el eclipse se verá como total en buena parte de la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se observará como parcial. Galicia será el primer territorio peninsular en recibir la sombra de la Luna y Baleares estará entre los últimos puntos desde los que podrá verse.

La mayor duración del eclipse total se registrará en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón, donde la totalidad rondará alrededor de un minuto y 40 segundos.